Συνταξιούχος μετακομίζει από τον οίκο ευγηρίας σε κρουαζιερόπλοιο για 15 χρόνια: «Το αποφάσισα σε 10 λεπτά»

Οι επιβάτες της κρουαζιέρας πληρώνουν 2.500€ για ένα πακέτο που περιλαμβάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του πλοίου

Πόσο κοστίζει να ζήσει κανείς την υπόλοιπη ζωή του σε ένα κρουαζιερόπλοιο; Μια 78χρονη από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών έχει την απάντηση.

H Lane άφησε το σπίτι της στην κομητεία Όραντζ για μια all-inclusive βίλα μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο για να κυνηγήσει το όνειρό της να ζήσει στην θάλασσα.

Το αποφάσισα μέσα σε δέκα λεπτά

Μιλώντας στο τοπικό δίκτυο του Λός Άντζελες NBC LA, η Lane είπε πως θα της κοστίσει λιγότερο από το να διατηρεί το σπίτι της στην Καλιφόρνια, μιας και όλοι θα την φροντίζουν και δεν θα πρέπει η ίδια να φροντίσει τους πάντες.

Η γυναίκα εξήγησε πως μετά την λήξη του συμβολαίου της στο Λαγκούνα Γούντς, μια κοινότητα συνταξιούχων στο Όραντζ, πήρε πολύ γρήγορα την απόφαση να μετακομίσει, και μάλιστα μέσα σε 10 λεπτά. Έχοντας ονειρευτεί την ζωή της στην θάλασσα, και δεδομένου ότι η ζωή της θα της κοστίσει σχεδόν το ίδιο με πριν, πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση χωρίς πολύ σκέψη.

Πόσο κοστίζει η ζωή στην θάλασσα

Αν και η ίδια η Lane δεν θέλησε να αποκαλύψει το ποσό που δίνει για να μένει στο κρουαζιερόπλοιο Villa Vie, η εταιρεία δήλωσε πως μια εσωτερική βίλα όπως αυτή που μένει η συνταξιούχος κοστίζει περίπου 112.000€.

Οι κάτοικοι πρέπει να καταβάλουν και μια επιπλέον μηνιαία συνδρομή περίπου 2.575€ στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα και ποτά, υπηρεσίες καθαρισμού, πλυντήριο, σύνδεση WiFi αλλά και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του πλοίου και τις καθημερινές δραστηριότητες.

Ωστόσο η συνταξιούχος υποστήριξε πως πρόκειται για την «μόνη οικονομικά προσιτή επιλογή κρουαζιέρας με κατοικία που προσφέρει αυτόν τον τρόπο ζωής».

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