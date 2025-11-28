Οι συσκευές σε αναμονή αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος. Δες ποια συσκευή αποδεικνύεται η πιο ενεργοβόρα και πόσο κοστίζει κάθε χρόνο.

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι οι μεγάλοι «ένοχοι» στην κατανάλωση ρεύματος είναι το ψυγείο, το πλυντήριο ρούχων ή ο φούρνος. Ωστόσο, πολλές φορές η πραγματική σπατάλη κρύβεται… εκεί που δεν κοιτάμε. Οι συσκευές που μένουν μόνιμα στην πρίζα, ακόμα κι όταν δεν τις χρησιμοποιούμε, λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής και συνεχίζουν να τραβούν ενέργεια χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Η συνήθεια να κλείνουμε τα φώτα όταν βγαίνουμε από το δωμάτιο είναι αυτονόητη. Αυτό που δεν είναι εξίσου αυτονόητο είναι τα δεκάδες πολύπριζα και συσκευές που μένουν διαρκώς στο ρεύμα, φορτώνοντας τον λογαριασμό με την λεγόμενη «φανταστική κατανάλωση». Πρόκειται για μικρές ποσότητες ρεύματος που περνούν απαρατήρητες καθημερινά, αλλά στο τέλος του χρόνου μεταφράζονται σε ένα σημαντικό κόστος.

Η απρόσμενα ενεργοβόρα συσκευή

Υπάρχουν οικιακές συσκευές που δύσκολα αποσυνδέονται, είτε λόγω θέσης είτε λόγω συχνότητας χρήσης -όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια, φούρνοι ή φούρνοι μικροκυμάτων. Ανάμεσα σε αυτά, μια συσκευή που συχνά δεν υποψιαζόμαστε αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της κατανάλωσης: οι επαγωγικές εστίες.

Παρότι θεωρούνται αποδοτικές, η κατανάλωση ανεβαίνει αισθητά όταν χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επιφάνεια μαγειρέματος από αυτή που απαιτείται ή όταν η θερμοκρασία ρυθμίζεται υψηλότερα από το αναγκαίο - κάτι που μπορεί να μετατρέψει ένα απλό γεύμα σε ένα... ακριβό γεύμα.

Παράλληλα, η ολοένα πιο ψηφιακή καθημερινότητα -θερμοστάτες, έξυπνα φώτα, συσκευές συνδεδεμένες σε εφαρμογές- δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο πόσο ρεύμα καταναλώνεται στο σπίτι. Αυτή η εικόνα αποκαλύπτει ότι ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να χρεώνεται 90 έως 110 ευρώ τον χρόνο μόνο από συσκευές που μένουν διαρκώς σε κατάσταση standby.

Πόσο κοστίζει κάθε συσκευή σε ετήσια βάση

Συσκευή Ετήσια Κατανάλωση Ετήσιο Κόστος

Εκτυπωτής 52,6 kWh 14,20 €

Router 35,0 kWh 9,45 €

Λέβητας 27,2 kWh 7,34 €

Έξυπνο ηχείο 26,3 kWh 7,10 €

Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης 175 kWh 47 €

Κονσόλα παιχνιδιών 88 kWh 24 €

Επιτραπέζιος υπολογιστής 52 kWh 14 €

Φούρνος μικροκυμάτων με ψηφιακό ρολόι 44 kWh 12 €

Τηλεόραση 26 kWh 7 €

