17χρονος χρησιμοποίησε γυαλί για να αντιμετωπίσει το λιώσιμο των πάγων: Η ιδέα που του χάρισε 50.000 δολάρια

Ο Τζάστιν Μπέρνσταϊν τροποποίησε γενετικά ένα βακτήριο που ζει στους πάγους, ώστε να παράγει γυαλί και να βοηθά στην επιβράδυνση του λιωσίματος της Αρκτικής.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και οι επιστήμονες αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για να επιβραδύνουν τις επιπτώσεις της. Μια από τις πιο ασυνήθιστες προτάσεις δεν προήλθε από κάποιο μεγάλο ερευνητικό κέντρο, αλλά από έναν μαθητή λυκείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 17χρονος Τζάστιν Μπέρνσταϊν από το Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ ανέπτυξε ένα ερευνητικό σχέδιο που βασίζεται στη γενετική τροποποίηση βακτηρίων τα οποία ζουν φυσικά στους παγετώνες. Η πρότασή του βραβεύθηκε στο πρόγραμμα Davidson Fellows, έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς για νεαρούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντάς του υποτροφία ύψους 50.000 δολαρίων.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Ο νεαρός ερευνητής ξεκίνησε από ένα βακτήριο που ονομάζεται Cryobacterium και επιβιώνει σε εξαιρετικά ψυχρά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια ενσωμάτωσε σε αυτό γονίδια από διάτομα, μικροσκοπικά φύκια που έχουν την ικανότητα να παράγουν πυρίτιο, το βασικό συστατικό του γυαλιού.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας μικροοργανισμός που θα μπορούσε να σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα πυριτίου πάνω στην επιφάνεια των πάγων, αξιοποιώντας το πυρίτιο που υπάρχει ήδη διαλυμένο στο νερό.

Η ιδέα δεν προβλέπει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υλικών στην Αρκτική. Αντίθετα, το ίδιο το βακτήριο θα χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους για να παράγει μια ανακλαστική επιφάνεια.

Γιατί το γυαλί μπορεί να βοηθήσει τους πάγους

Η επιστημονική λογική πίσω από την πρόταση βασίζεται στο φαινόμενο της λευκαύγειας, γνωστό διεθνώς ως albedo. Οι λευκές επιφάνειες αντανακλούν μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο διάστημα.

Όταν οι πάγοι λιώνουν, αποκαλύπτεται πιο σκούρο νερό ή έδαφος, τα οποία απορροφούν περισσότερη θερμότητα. Αυτό επιταχύνει περαιτέρω το λιώσιμο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Σύμφωνα με τον Μπέρνσταϊν, το λεπτό στρώμα πυριτίου που θα παράγουν τα βακτήρια θα μπορούσε να αυξήσει την ανακλαστικότητα της επιφάνειας, βοηθώντας τους πάγους να παραμένουν ψυχρότεροι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από παλαιότερες προσπάθειες, στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί τεχνητά μικροσφαιρίδια γυαλιού που απλώνονταν πάνω στους πάγους. Οι μέθοδοι αυτές κρίθηκαν ακριβές, προσωρινές και δυνητικά επιβαρυντικές για το περιβάλλον.

Από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση

Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η έρευνα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόταση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν βασίζονται κυρίως σε εργαστηριακές δοκιμές και υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία δείχνουν ότι η τεχνική θα μπορούσε να επιβραδύνει το λιώσιμο των πάγων και, σε ορισμένα σενάρια, να συμβάλει ακόμη και στην ανάκτηση μέρους του χαμένου πάγου.

Ωστόσο, η απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπως η Αρκτική εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για να εξεταστεί σοβαρά μια τέτοια εφαρμογή θα απαιτηθούν πολυετείς δοκιμές, αυστηρές αξιολογήσεις ασφαλείας και διεθνείς εγκρίσεις.

Σήμερα ο Μπέρνσταϊν έχει ήδη ξεκινήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Η βράβευσή του δεν σημαίνει ότι βρέθηκε η λύση για την κλιματική αλλαγή, αλλά αναδεικνύει πώς μια τολμηρή ιδέα από έναν νεαρό ερευνητή μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στη συζήτηση για το μέλλον του πλανήτη.

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