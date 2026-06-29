Το «Γήπεδο των Θεών»: Ένα μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο (vid)

Στα νότια της Πόλης του Μεξικού, κρυμμένο μέσα στον κώνο ενός σβηστού ηφαιστείου, βρίσκεται το «Γήπεδο των Θεών», ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Τα σύγχρονα ποδοσφαιρικά στάδια αποτελούν αληθινά θαύματα αρχιτεκτονικής και μηχανικής, αλλά όταν πρόκειται για την καθαρή εντυπωσιακή εικόνα και τη μαγευτική θέα, το «Γήπεδο των Θεών», ένα ταπεινό χωμάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, σίγουρα κλέβει την παράσταση.

Φωλιασμένο μέσε σ' ένα ανενεργό ηφαίστειο και περιτριγυρισμένο από πλούσια βλάστηση, αυτός ο μοναδικός χώρος ζωντανεύει κάθε Κυριακή, όπου και φιλοξενεί αγώνες ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην πόλη Σάντα Σεσίλια Τεπέτλαπα, στην περιοχή Σοτσιμίλκο.

Στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Teoca συμμετέχουν 10 ομάδες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή οικογένεια από την πόλη. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, επομένως δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπει κανείς εφήβους να παίζουν δίπλα σε συνταξιούχους. Αν και οι γυναίκες δεν αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό θέαμα ενθαρρύνοντας τους αγαπημένους τους από τις κερκίδες.

#MUNDO 🌎 | Se juega un torneo de fútbol en el 'campo de los dioses', el cráter de un volcán en #México ▶https://t.co/zSsCALUVwM pic.twitter.com/HzhNTJZcE4 July 11, 2023

Ανάγκη, όχι εκκεντρικότητα

Το «Γήπεδο των Θεών» γεννήθηκε από ανάγκη και όχι από εκκεντρικότητα ή πνευματικότητα. Η Σάντα Σεσίλια Τεπέτλαπα περιβάλλεται από απότομες βουνοπλαγιές, επομένως το κοντινό σβηστό ηφαίστειο παρείχε την πιο επίπεδη διαθέσιμη επιφάνεια για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και ο αγωνιστικός χώρος μπορεί να φαίνεται φθαρμένος με την πρώτη ματιά, η συντήρησή του αποτελεί πηγή τοπικής υπερηφάνειας, με τους χωρικούς να παίρνουν σειρά για να διασφαλίσουν ότι βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Φροντίζουν τα πάντα μόνοι τους και αρνούνται πεισματικά την κρατική βοήθεια για έναν πολύ απλό λόγο.

«Το φροντίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Το πρωτάθλημα είναι εντελώς αυτοδιοικούμενο. Δεν ζητάμε δημοτική υποστήριξη, γιατί αν η τοπική κυβέρνηση επενδύσει σε αυτό, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την ιδιοκτησία του. Αυτός ο λόφος είναι κοινοτικός· ανήκει στον κόσμο και τον συντηρούμε επειδή είναι δικός μας. Κρατώντας την κυβέρνηση μακριά από αυτό, κρατάμε το γήπεδο για τους εαυτούς μας», δήλωσε ντόπιος κάτοικος.