Ο απόλυτος εφιάλτης των περιστεριών: Το αυτόνομο νεροπίστολο με AI που καθαρίζει το μπαλκόνι

Χρήστης του Reddit κατασκεύασε ένα αυτόνομο νεροπίστολο, το οποίο αναγνωρίζει τα περιστέρια όταν πλησιάζουν στο μπαλκόνι του και τους ρίχνει εκτοξεύσεις νερού.

Είναι εντυπωσιακό τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη τεχνολογία στα σωστά χέρια, ακόμα και όταν πρόκειται για καθημερινά προβλήματα που οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας χρήστης του Reddit, ο οποίος δημιούργησε μια έξυπνη συσκευή για να κρατά καθαρό τον χώρο του.

Τα περιστέρια μπορεί να είναι αξιαγάπητα όταν παλεύουν για ψίχουλα ψωμιού σε πολυσύχναστες πλατείες των πόλεων, αλλά πολλοί τα θεωρούν ενοχλητικά παράσιτα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είχε εξοργιστεί με τα περιστέρια που γέμιζαν το μπαλκόνι του με ακαθαρσίες, γι' αυτό και αποφάσισε να ακολουθήσει μια τεχνολογική προσέγγιση που αποδείχθηκε απροσδόκητα αποτελεσματική.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτόματου νεροπίστολου και πως λειτουργεί

Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό νεροπίστολο που λειτουργεί με μπαταρία, έναν μίνι υπολογιστή Orange Pi 5, μια κάμερα USB, ένα νευρωνικό δίκτυο ανίχνευσης αντικειμένων ανοιχτού λεξιλογίου (yolo_world_v2l), 2 σερβοκινητήρες, αντιστάσεις και ένα τρανζίστορ για την ενεργοποίηση του νεροπίστολου, ο δημιουργός κατασκεύασε έναν πύργο με τεχνητή νοημοσύνη.

Το σύστημα είναι πολύ απλό: η κάμερα USB εντοπίζει το περιστέρι όταν πλησιάζει την περίμετρο, το νευρωνικό δίκτυο το αναγνωρίζει, και οι σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο, πυροβολώντας απευθείας προς τον εισβολέα για να τον απομακρύνουν.

Αντιδράσεις στα social media: «Ευφυές!»

Ένα σύντομο βίντεο που δείχνει πόσο καλά λειτουργεί αυτός ο χειροποίητος πύργος κατά των περιστεριών έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι θα τον αγόραζαν αμέσως αν γινόταν ποτέ διαθέσιμος στην αγορά.

«Αυτό είναι καταπληκτικό χάχα! Θα έπρεπε να το κάνεις πραγματικό προϊόν, στοιχηματίζω ότι θα πουλούσε!» σχολίασε ένας χρήστης του Reddit κάτω από το βίντεο.

«Ευφυές! Σχεδίαζα μια παρόμοια ιδέα για να προσπαθήσω να εμποδίσω τις γάτες να κάνουν την ανάγκη τους σε όλο το γρασίδι μου. Θέλεις να μοιραστείς περισσότερες λεπτομέρειες;» ρώτησε κάποιος άλλος.