Οι σημαίες και τα πουλιά: Η επιστολή που προκάλεσε αντιδράσεις πριν από την 4η Ιουλίου

Έντονες αντιδράσεις σε παράκτια κοινότητα της Μασαχουσέτης έχει προκαλέσει η προειδοποίηση ότι σημαίες και άλλα διακοσμητικά ενδέχεται να επηρεάζουν προστατευόμενα πτηνά.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε κατοίκους του νησιού Plum, στη Μασαχουσέτη, επιστολή των τοπικών αρχών που προειδοποιεί ότι ορισμένα διακοσμητικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και σημαίες, θα μπορούσαν να επηρεάζουν προστατευόμενα παράκτια πτηνά και να παραβιάζουν τη νομοθεσία για τα απειλούμενα είδη.

Η ειδοποίηση εστάλη λίγες ημέρες πριν από τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια πολλών κατοίκων, οι οποίοι θεώρησαν ότι στοχοποιούνται οι πατριωτικές εκδηλώσεις για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Η επιστολή που προκάλεσε αντιδράσεις

Στην ανακοίνωση του δήμου Newbury αναφέρεται ότι οι αρχές ενημερώθηκαν για τη χρήση αντικειμένων που ενδέχεται να αποτρέπουν τα προστατευόμενα παρυδάτια πτηνά από το να χρησιμοποιούν τις παραλίες και τις αμμοθίνες της περιοχής.

Ως παραδείγματα αναφέρονται οι μεταλλικές σερπαντίνες (mylar), οι σημαίες και διάφορα ανακλαστικά υλικά.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενέργειες που διαταράσσουν τη φωλεοποίηση, τη σίτιση ή τη μεταναστευτική συμπεριφορά των προστατευόμενων ειδών ενδέχεται να εμπίπτουν στις διατάξεις της πολιτειακής και ομοσπονδιακής νομοθεσίας, με πιθανές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

«Δεν μας λένε ότι δεν μπορούμε να υψώσουμε την αμερικανική σημαία;»

Η αναφορά στις σημαίες προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.

Ο Μαρκ Σαρκάντι, που κατοικεί στο Plum Island περισσότερες από τρεις δεκαετίες, δήλωσε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν η δυσπιστία.

Όπως υποστήριξε, θεώρησε πως οι αρχές ουσιαστικά αμφισβητούσαν το δικαίωμα των κατοίκων να αναρτήσουν αμερικανικές σημαίες στις ιδιοκτησίες τους ενόψει της επετείου των 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιοχή διαθέτει εκτεταμένες ακατοίκητες παραλίες που λειτουργούν ήδη ως φυσικό καταφύγιο για τα πτηνά, εκφράζοντας την άποψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία από τις αρχές.

Ο δήμος διαψεύδει ότι απαγορεύει τις σημαίες

Η δημοτική αρχή απέρριψε τις αιτιάσεις, διευκρινίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν επιχειρεί να περιορίσει τις πατριωτικές εκδηλώσεις. Η διοικήτρια της πόλης, Τρέισι Μπλέις, εξήγησε ότι η επιστολή στάλθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της υπηρεσίας MassWildlife με αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση των κατοίκων για τις υποχρεώσεις προστασίας των απειλούμενων ειδών.

Όπως τόνισε, η επιστολή απλώς υπενθυμίζει τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν συνιστά απαγόρευση ανάρτησης αμερικανικών σημαιών.

Παρέμβαση νομικής οργάνωσης

Η υπόθεση έλαβε γρήγορα νομικές διαστάσεις, καθώς κάτοικοι του νησιού απευθύνθηκαν στο Pacific Legal Foundation, οργανισμό που ασχολείται με ζητήματα συνταγματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας.

Η οργάνωση απέστειλε επιστολή προς τον δήμο ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει νομική βάση που να απαγορεύει την τοποθέτηση σημαιών, σερπαντίνων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων σε ιδιωτικές κατοικίες κοντά στην παραλία.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη δική της έρευνα, δεν υπάρχει προηγούμενη δικαστική απόφαση που να έχει κρίνει παράνομη την ανάρτηση τέτοιων αντικειμένων σε ιδιωτική περιουσία βάσει της νομοθεσίας για τα απειλούμενα είδη.

Οι κάτοικοι επιμένουν στους εορτασμούς

Παρά τη διαμάχη, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες εθελοντές μοίρασαν δεκάδες αμερικανικές σημαίες και αναμνηστικά με το σύνθημα «Το Plum Island τιμά την Αμερική», υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να ενώσουν την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές.

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