Διαγενεακή συγκατοίκηση: Η νέα τάση στη Γαλλία που μειώνει το ενοίκιο και αυξάνει τις επιδόσεις των φοιτητών

Μια εναλλακτική λύση απέναντι στα δυσθεώρητα ενοίκια του Παρισιού βρήκε ένας 22χρονος φοιτητής, ο οποίος συγκατοικεί με έναν 77χρονο συνταξιούχο.

Ο Τομά Ανσελέν, φοιτητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, μετακόμισε στο Παρίσι από την Αλσατία και κατάφερε να εξασφαλίσει εξαιρετικές συνθήκες διαμονής.

Συγκεκριμένα, καταβάλλει 520 ευρώ τον μήνα, με όλα τα έξοδα περιλαμβανόμενα, για ένα διαμέρισμα 93 τετραγωνικών μέτρων, ποσό εκτός πραγματικότητας για τα δεδομένα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου οι τιμές των ενοικίων εκτοξεύονται σε χιλιάδες ευρώ.

Τα πραγματικά οφέλη της συγκατοίκησης με τον ηλικιωμένο

Η συγκατοίκηση αυτή δεν είχε μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά επηρέασε θετικά και τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Ο φοιτητής ολοκλήρωσε τη χρονιά με βαθμολογία 15,4 στα 20, αναδεικνυόμενος σε πρώτο μαθητή της σειράς του. Αντίθετα, όταν ζούσε μόνος του στο Στρασβούργο σε ένα μικρό διαμέρισμα 14 τετραγωνικών μέτρων, οι βαθμοί του κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 12.

Αποφασίζοντας να συνεχίσει τις σπουδές του στη Σορβόννη, ο 22χρονος αναζήτησε στέγη μέσα από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα διαγενεακής συγκατοίκησης.

Εκεί εντόπισε το προφίλ του 77χρονου Μπερνάρ, ο οποίος είχε ήδη πολυετή εμπειρία στη φιλοξενία φοιτητών. Οι θετικές αξιολογήσεις από προηγούμενους ενοίκους τον έπεισαν να προχωρήσουν σε συμφωνία από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο, γλιτώνοντας παράλληλα τα έξοδα των θερινών μηνών.

Οι δύο συγκάτοικοι δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους καθημερινότητα, παρά τους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής. Μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως η πολιτική και η επικαιρότητα, με τον νεαρό φοιτητή να τονίζει ότι πέρα από το οικονομικό σκέλος, η εμπειρία είναι εξαιρετικά πολύτιμη και σε ανθρώπινο επίπεδο, αναδεικνύοντας τη διαγενεακή συγκατοίκηση σε μια ουσιαστική διέξοδο για τη στεγαστική κρίση.

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