Οικοδόμοι γκρέμισαν τοίχο και σκόνταψαν πάνω σε θησαυρό 9 εκατ. € σε ράβδους χρυσού: «Νόμιζα ότι ήταν κέρματα του ευρώ»

Δύο εργάτες στο Βέλγιο ανακάλυψαν έναν αμύθητο θησαυρό αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ σε χρυσό, θαμμένο στο υπόγειο κτιρίου που ανακαινιζόταν.

Κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών στο υπόγειο ενός κτιρίου στο Βέλγιο, δύο εργάτες εντόπισαν ένα χρηματοκιβώτιο θαμμένο μόλις λίγα εκατοστά κάτω από το έδαφος.

Όταν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του, ο ένας από αυτούς υπέθεσε αρχικά ότι επρόκειτο απλώς για κοινά κέρματα του ενός ευρώ. Ωστόσο, συνεχίζοντας το άδειασμα του περιεχομένου, συνειδητοποίησαν το πραγματικό μέγεθος της ανακάλυψής τους.

Η αμύθητη αξία του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου

Συνολικά, ήρθαν στο φως περίπου 50 ράβδοι χρυσού και 100 χρυσά νομίσματα, με τη συνολική τους αξία να υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι εργάτες ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία για το εύρημα.

Ο Κόμπε Φίλιπς, ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, ανέφερε σε βελγικό μέσο ότι το περιστατικό τους έκανε να ονειρευτούν, αλλά γνώριζαν πως έπρεπε να παραμείνουν ρεαλιστές και να παραδώσουν τον θησαυρό στις αρχές χωρίς καθυστέρηση.

Το μυστήριο της προέλευσης και οι δικαιούχοι

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του αρχικού ιδιοκτήτη και η προέλευση της περιουσίας παραμένουν άγνωστες, ενώ οι τοπικές αρχές διεξάγουν σχετική έρευνα. Ένας τοπικός ιστορικός εκτιμά ότι ο χρυσός ενδέχεται να κρύφτηκε εκεί τη δεκαετία του 1930, μετά τη χρεοκοπία πολλών τραπεζών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Σε περίπτωση που η αστυνομική έρευνα δεν εντοπίσει τον νόμιμο ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους του και αποδειχθεί ότι ο θησαυρός έχει νόμιμη προέλευση, η κυριότητά του ενδέχεται να περιέλθει στον σημερινό ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο τελευταίος, που μετατρέπει το κτίριο σε κοινωνικό κέντρο, δήλωσε πως αν λάβει την περιουσία, θα τη διαθέσει για την επέκταση του κοινωνικού του έργου και σε άλλες περιοχές της χώρας.

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