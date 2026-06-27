Το πιο ασυνήθιστο αγροτικό μοτίβο στην Ευρώπη: 6.000 κάτοικοι ζουν σε δρόμο μήκους 9 χλμ στην Πολωνία (vid)

Το χωριό Σουλοσόβα στη νότια Πολωνία συγκεντρώνει 5.705 κατοίκους κατά μήκος ενός δρόμου που ξεπερνά τα 9 χιλιόμετρα, διατηρώντας ένα σπάνιο γραμμικό αγροτικό μοντέλο.

Οι εναέριες εικόνες της Σουλοσόβα, στη νότια Πολωνία, έγιναν viral επειδή δείχνουν ένα σπάνιο και εξαιρετικά οργανωμένο εδαφικό πρότυπο. Το χωριό αναπτύσσεται κατά μήκος ενός και μόνο κεντρικού δρόμου, με τα σπίτια παρατεταγμένα στη σειρά και, ακριβώς από πίσω τους, μεγάλες παράλληλες αγροτικές λωρίδες που δημιουργούν ένα ασυνήθιστο οπτικό σχέδιο όταν το βλέπει κανείς από ψηλά.

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, η πόλη είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα γραμμικά χωριά της χώρας, με διάταξη που ξεπερνά τα 9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο δήμος είχε 5.705 κατοίκους στο τέλος του 2022. Αυτό που διαφοροποιεί την τοποθεσία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πληθυσμός κατανέμεται κατά μήκος αυτής της σχεδόν συνεχούς γραμμικής δομής.

Ένα σπάνιο γραμμικό αγροτικό μοντέλο

Σε αυτό το μοντέλο, οι κατοικίες βλέπουν απευθείας στον δρόμο, ενώ η γη οργανώνεται σε βάθος πίσω από κάθε σπίτι. Αυτή η λογική παράγει έναν εξαιρετικά λειτουργικό σχεδιασμό, καθώς συγκεντρώνει τη στέγαση, την κυκλοφορία και την πρόσβαση στην παραγωγική γη σε έναν ενιαίο άξονα που δεν έχει αλλοιωθεί από τη σύγχρονη αστικοποίηση.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο εμφανίζεται ακριβώς πίσω από τα σπίτια. Κάθε κατοικία συνδέεται με μια στενή και επιμήκη λωρίδα καλλιεργήσιμης γης, δημιουργώντας ένα παράλληλο μωσαϊκό καλλιεργειών που ξεχωρίζει έντονα από ψηλά.

Αυτό το σχέδιο αντανακλά ένα ιστορικό μοντέλο διανομής της γης, όπου κάθε οικογένεια διατηρούσε άμεση πρόσβαση στην παραγωγική της περιοχή από το ίδιο της το σπίτι. Η οργάνωση αυτή βοήθησε στη διανομή της γης με συνεχή και πρακτικό τρόπο, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ της οικιακής ζωής και της αγροτικής εργασίας.

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