Αντίο στις σύντομες πτήσεις: Έρχεται το «Μετρό της Ευρώπης» με ταχύτητα 350 χλμ./ώρα σε 39 πόλεις

Μια δανέζικη think tank προτείνει το «Starline», ένα δίκτυο τρένων υπερυψηλής ταχύτητας που θα συνδέει ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2040, αντικαθιστώντας τις πτήσεις.

Η 21st Europe, μία δανέζικη think tank, θέλει να ενώσει την Ευρώπη με έναν διαφορετικό τρόπο, ποντάροντας στη βιώσιμη κινητικότητα, μέσω ενός έργου που θα μεταφέρει πολίτες από τη Λισαβόνα μέχρι το Κίεβο. Πρόκειται για το Starline, το οποίο επιδιώκει να τεθεί σε λειτουργία έως το 2040 και θέλει να εισάγει υπερυψηλές συνδέσεις που θα ανταγωνίζονται τις αεροπορικές μεταφορές.

Η δανέζικη ομάδα θεωρεί ότι ο ενιαίος σχεδιασμός αποτελεί κλειδί για ένα διασυνοριακό δίκτυο με νέες ανάγκες. «Οι σταθμοί φαίνονται αποσυνδεδεμένοι, ο σχεδιασμός των τρένων ποικίλλει σε τεράστιο βαθμό και το ίδιο το ταξίδι σπάνια θεωρείται μέρος της εμπειρίας», αναφέρουν για το τρέχον σύστημα. «Άλλα μέσα μεταφοράς, από τα ιαπωνικά τρένα-σφαίρες μέχρι τα σκανδιναβικά αεροδρόμια, έχουν αποδείξει ότι η κινητικότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα λειτουργική και εμβληματική».

Το πλάνο της Starline

Οι ίδιοι ποντάρουν σε μια υψηλή ταχύτητα, στα 400 χλμ/ώρα. και τα δεδομένα φαίνεται να τους δίνουν βιωσιμότητα, αφού το 2023, 8 δισεκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν με τρένα υψηλής ταχύτητας, αλλά λιγότερο από το 9% διέσχισε σύνορα.

Θέλουν 424 σημαντικές πόλεις να συνδεθούν με λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρόμους χάρη στα σχέδια TEN-T της ΕΕ. Επιπλέον, η αντικατάσταση των πτήσεων σύντομων αποστάσεων από τρένα υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές κατά 95%.

Το παράδειγμα της Κίνας

Στην Κίνα, κάθε νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας συνέβαλε έως και 7,2% στην ανάπτυξη του αστικού ΑΕΠ.

Το παράδειγμα της κινεζικής οικονομίας δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες: «Όταν η Κίνα επέκτεινε το σιδηροδρομικό της δίκτυο υψηλής ταχύτητας, οι πόλεις με συνδέσεις υψηλής ταχύτητας παρουσίασαν αύξηση 14,2% στο ΑΕΠ τους, και κάθε νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας συνέβαλε με ένα επιπλέον 7,2% στην ανάπτυξη του αστικού ΑΕΠ. Ένα ευρωπαϊκό έργο παρόμοιας κλίμακας θα μπορούσε να τονώσει τις επενδύσεις, να ενισχύσει τις περιφερειακές οικονομίες και να κάνει την ενιαία αγορά να γίνει αντιληπτή ως μια ενιαία αγορά, φυσικά, όχι μόνο οικονομικά», περιγράφουν από τη Δανία.

Οι γραμμές του Starline

Γραμμή Α : Από Νάπολη προς Ελσίνκι (μέσω Μονάχου, Βιέννης, Πράγας, Βερολίνου, Βαρσοβίας, Ρίγας, Ταλίν).

: Από Νάπολη προς Ελσίνκι (μέσω Μονάχου, Βιέννης, Πράγας, Βερολίνου, Βαρσοβίας, Ρίγας, Ταλίν). Γραμμή Β : Από Λισαβόνα προς Κίεβο (μέσω Μαδρίτης, Μπορντό, Λυών, Ζάγκρεμπ, Σεράγεβο, Τιράνων, Αθήνας, Σόφιας, Βουκουρεστίου).

: Από Λισαβόνα προς Κίεβο (μέσω Μαδρίτης, Μπορντό, Λυών, Ζάγκρεμπ, Σεράγεβο, Τιράνων, Αθήνας, Σόφιας, Βουκουρεστίου). Γραμμή C: Από Μαδρίτη προς Κωνσταντινούπολη (μέσω Βαρκελώνης, Μασσαλίας, Λυών, Παρισιού, Λουξεμβούργου, Φρανκφούρτης, Βιέννης, Βουδαπέστης, Βελιγραδίου, Σόφιας).

Γραμμή D : Από Δουβλίνο προς Κίεβο (Λίβερπουλ, Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Βερολίνο, Βαρσοβία, Λβιβ, Κίεβο).

: Από Δουβλίνο προς Κίεβο (Λίβερπουλ, Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Βερολίνο, Βαρσοβία, Λβιβ, Κίεβο). Γραμμή Ε: Από Μιλάνο προς Όσλο (Ζυρίχη, Μόναχο, Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Αμβούργο, Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Όσλο).

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