Iστορικό αμερικανικό υποβρύχιο αναστηλώθηκε και αποκαλύφθηκε μια κρυφή σύνδεση με το 1945: «Το πιο εντυπωσιακό εύρημα μέχρι σήμερα»

Εργασίες συντήρησης σε ιστορικό αμερικανικό υποβρύχιο έφεραν στο φως ένα σπάνιο εξάρτημα που ανήκε σε άλλο, βυθισμένο σκάφος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι συντηρητές που εργάζονται στο υποβρύχιο USS Silversides του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έκαναν μια αναπάντεχη ανακάλυψη. Πρόκειται για μια βαλβίδα πλήρωσης που θα μπορούσε να είναι το μοναδικό εξάρτημα που σώζεται από το USS Trigger, ένα άλλο υποβρύχιο που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το USS Trigger αποτελούσε το «αδελφό» σκάφος του USS Silversides. Πρόκειται για ένα εύρημα τεράστιας ιστορικής αξίας που κανείς δεν περίμενε να βρει, με τους υπεύθυνους συντήρησης να επισημαίνουν ότι αυτή ενδέχεται να είναι το μόνο διασωθέν εξάρτημα από το χαμένο υποβρύχιο.

Το υποβρύχιο που λειτουργεί ως πλωτό μουσείο από το 1987

Το USS Silversides υποβάλλεται αυτή την περίοδο σε εργασίες αποκατάστασης στο Στέρτζον Μπέι του Ουισκόνσιν, στο πλαίσιο ενός προγράμματος συντήρησης ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το έργο περιλαμβάνει την επιδιορθώσεις στο ατσάλινο κύτος του, την αφαίρεση εισβολικών ειδών μυδιών, την εφαρμογή προστατευτικών επιστρώσεων και το ολικό του βάψιμο.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το υποβρύχιο περιπολούσε στον Ειρηνικό Ωκεανό και βύθισε τουλάχιστον 23 εχθρικά πλοία, ενώ από το 1987 λειτουργεί ως πλωτό μουσείο στο Μίσιγκαν.

Το μυστήριο της βαλβίδας

Το εύρημα αφορά μια βαλβίδα πλήρωσης, δηλαδή ένα κάλυμμα με μεντεσέδες που βρισκόταν σε μία από τις δεξαμενές έρματος του υποβρυχίου και χρησίμευε για την εισαγωγή ή την αποβολή του θαλασσινού νερού.

Αν και το συγκεκριμένο εξάρτημα προοριζόταν αρχικά για το USS Trigger, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους κατέληξε να τοποθετηθεί στο Silversides. Για να γίνει ακόμα πιο μυστηριώδης η ανακάλυψη, το συνεργείο συντήρησης το εντόπισε στην αριστερή πλευρά του υποβρυχίου, παρά το γεγονός ότι η ειδική σήμανση που φέρει το καταγράφει ως εξάρτημα της δεξιάς πλευράς.

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