Οι ειδικοί επιβεβαιώνουν: Το άνοιγμα των παραθύρων τη νύχτα και το κλείσιμο την ημέρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της ζέστης

Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη καθιστούν τα παλιά κόλπα δροσιάς ξεπερασμένα, καθώς οι τροπικές νύχτες εμποδίζουν το σπίτι από το να κρυώσει.

Η έναρξη του καλοκαιριού άφησε τιμές-ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη την Ευρώπη - ευτυχώς όχι τόσο στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα όλο και πιο συνηθισμένη, η οποία σιγά-σιγά αφήνει ξεπερασμένα τα παλιά κόλπα που υπήρχαν για την καταπολέμηση της ζέστης.

Μία από τις συστάσεις που επαναλαμβάνεται περισσότερο κάθε καλοκαίρι είναι το «να παραμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε δροσερά μέρη, στη σκιά ή σε κλιματιζόμενους χώρους».

Το τέλος μίας θεωρία

Μια άλλη από τις συνηθισμένες πρακτικές ήταν το κατέβασμα των πατζουριών κατά τη διάρκεια της ημέρας και το εκ νέου άνοιγμα των παραθύρων τη νύχτα, όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν.

Η λογική πίσω από αυτή την πρακτική ήταν η προσπάθεια απομόνωσης του σπιτιού από τη ζέστη κατά τις κεντρικές ώρες της ημέρας και η αξιοποίηση της δροσιάς των νυχτερινών ωρών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι θερμοκρασίες τις νύχτες έχουν πάψει να είναι δροσερές και έχει γίνει σύνηθες να μιλάμε για «καυτές νύχτες» ή «τροπικές νύχτες».

Οι νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση του καύσωνα

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, οι ειδικοί προειδοποιούν για την ανάγκη εφαρμογής νέων συνηθειών αν θέλουμε να μας πάρει ο ύπνος. Το κόλπο δεν βρίσκεται πλέον στον αερισμό των κατοικιών κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά σε περιοχές της Μεσογείου, όπου είναι ήδη συνηθισμένο οι θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς αυτή την εποχή του χρόνου.

Ο στόχος τώρα είναι η μέγιστη αξιοποίηση της αδράνειας των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων, προσπαθώντας να διατηρηθεί ο κρύος αέρας σε κυκλοφορία σε όλο το σπίτι για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να μένουν ανοιχτές οι πόρτες όλων των δωματίων ώστε να βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση και να υπάρχει εξοικονόμηση στον λογαριασμό του ρεύματος. Επιπλέον, τα νέα κτίρια θα πρέπει να βελτιώσουν τη θερμομόνωσή τους και να επιδιώξουν να μετατραπούν σε πραγματικά κλιματικά καταφύγια, τα οποία αφθονούν όλο και περισσότερο στις μεγάλες πόλεις.

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