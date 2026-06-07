Το ελληνικό νησί που δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

Ανεβαίνει με ραγδαίους ρυθμούς η στάθμη του νερού.

Η κλιματική κρίση μας δείχνει για τα καλά τα «δόντια» της, επηρεάζοντας σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής μας, από το περιβάλλον και την οικονομία, μέχρι τη δημόσια υγεία και την κοινωνία συνολικά. Υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίες, ακραία καιρικά φαινόμενα και άνοδος της στάθμης της θάλασσας, είναι μόνο μερικές από τις επιπτώσεις της και μόνο στον τομέα του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.

Και αν τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούμε να τα βιώσουμε και να τα αντιληφθούμε, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας ενέχει πολλές φορές περισσότερες και εξίσου επικίνδυνες συνέπειες. Όπως για παράδειγμα στο μικρό νησιωτικό κράτος του Τουβαλού στον Ειρηνικό ωκεανό, το οποίο θεωρείται η πρώτη χώρα που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της πλήρους εξαφάνισης, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, με τους κατοίκους του να θεωρούνται οι πρώτοι ιστορικά περιβαλλοντικοί μετανάστες.

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