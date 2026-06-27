Σοκ σε κλινική γονιμότητας των ΗΠΑ: Γέννησαν παιδί με 100% καταγωγή από τη Νότια Ασία λόγω λάθους

Ζευγάρι στις ΗΠΑ που γέννησε μωρό άλλων βιολογικών γονέων λόγω λάθους σε κλινική εξωσωματικής, θα κρατήσει την κηδεμονία του μετά από κοινή συμφωνία.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς ανακάλυψαν πως το μωρό που κυοφόρησαν και έφεραν στον κόσμο δεν ήταν γενετικά δικό τους, αλλά θα μπορέσουν να κρατήσουν τη μικρή μετά την επίτευξη συμφωνίας κηδεμονίας με τους βιολογικούς γονείς.

Το ζευγάρι ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία κατά του Κέντρου Γονιμότητας του Ορλάντο και του κύριου ειδικού του στην αναπαραγωγική ενδοκρινολογία, αφού ανακάλυψε ότι το κορίτσι που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο ήταν αποτέλεσμα σοβαρού μπερδέματος εμβρύων κατά τη διάρκεια της θεραπείας εξωσωματικής γονιμότητας.

Η σοκαριστική ανακάλυψη για την καταγωγή του παιδιού

Το ζευγάρι άρχισε να υποψιάζεται όταν παρατήρησε ότι το μωρό είχε φυσικά χαρακτηριστικά που δεν ταίριαζαν με κανενός από τους δύο. Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε, ζήτησαν γενετικές εξετάσεις αφού παρατήρησαν ότι το κορίτσι είχε «μη καυκάσια» εμφάνιση. Οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η μικρή, με το όνομα Σέι, είχε 100% καταγωγή από τη Νότια Ασία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια περίπλοκη έρευνα για τον εντοπισμό του ζευγαριού στο οποίο ανήκε βιολογικά το έμβρυο. Οι βιολογικοί γονείς, των οποίων η ταυτότητα έχει διατηρηθεί μυστική και εμφανίζονται στα δικαστικά έγγραφα ως «Ασθενής 004», εντοπίστηκαν μήνες αργότερα.

Συμφωνία μεταξύ των ζευγαριών

Αντί να καταλήξουν σε μια παρατεταμένη δικαστική μάχη, οι δύο οικογένειες επέλεξαν μια συναινετική συμφωνία. Σύμφωνα με το έγγραφο που υποβλήθηκε στο δικαστήριο, το σύμφωνο αναγνωρίζει τους Σκορ και Μιλς ως νόμιμους γονείς με μόνιμη κηδεμονία του κοριτσιού, αν και οι βιολογικοί γονείς θα διατηρήσουν παρουσία στη ζωή της.

Ο δικηγόρος της βιολογικής οικογένειας επιβεβαίωσε ότι οι πελάτες του θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος της μικρής, προσπαθώντας να οικοδομήσουν μια σχέση βασισμένη στη συνεργασία, παρά μια κατάσταση που χαρακτηρίζουν «αδύνατη» και για τις δύο πλευρές.

Η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Φλόριντα, Μάργκαρετ Σράιμπερ, χαιρέτισε δημόσια τη συμφωνία, τονίζοντας τη σημασία της επίτευξης μιας λύσης όσο το κορίτσι είναι ακόμα πολύ μικρό, γεγονός που θα διευκολύνει τη συναισθηματική και οικογενειακή της σταθερότητα.

Από την αρχή της διαδικασίας, οι Σκορ και Μιλς ξεκαθάρισαν ότι πρόθεσή τους ήταν να μεγαλώσουν τη Σέι. Υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τη γέννηση είχε δημιουργηθεί ένας ισχυρός συναισθηματικός δεσμός, αδύνατος να σπάσει. Για αυτούς, η συναισθηματική σύνδεση υπερίσχυσε της γενετικής.

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