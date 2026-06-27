«This is it»: Το φουτουριστικό superyacht των 46 εκατ. που μαγνητίζει τα βλέμματα στη Μύκονο (vid)

Το «This is it», το φουτουριστικό yacht των 46 εκατομμυρίων ευρώ έριξε άγκυρα στη Μύκονο και αυτά είναι όσα πρέπει να ξέρεις σε περίπτωση που θες να το νοικιάσεις... χαχα.

Ένα πλωτό παλάτι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας αγκυροβόλησε στα νερά της Μυκόνου, προκαλώντας τον απόλυτο θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες που σπεύδουν να το απαθανατίσουν.

Ο λόγος για το εντυπωσιακό superyacht «This is it», το οποίο υπόσχεται ανεπανάληπτες στιγμές πολυτέλειας, αρκεί βέβαια ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει εξαιρετικά «φουσκωμένο» πορτοφόλι.

390.000 ευρώ την... εβδομάδα: Ο σχεδιασμός του υπερπολυτελούς σκάφους

Το αντίτιμο για την ενοικίασή του είναι κάτι παραπάνω από τσουχτερό, καθώς φτάνει τις 390.000 ευρώ την εβδομάδα, ενώ η συνολική του αξία αγγίζει τα 46 εκατομμύρια ευρώ.

Με μήκος που αγγίζει τα 43,5 μέτρα, η συγκεκριμένη θαλαμηγός δεν μοιάζει με καμία άλλη στον κόσμο. Χαρακτηρίζεται από μια επιβλητική, γωνιακή σιλουέτα με αεροδυναμικές γραμμές που παραπέμπουν σε φανταστικά πλάσματα του βυθού. Για την κατασκευή του εξωτερικού του σώματος επιστρατεύτηκε το αλουμίνιο, μια στρατηγική επιλογή που επιτρέπει στο σκάφος να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την υδροδυναμική του, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου.

Πολυτέλεια τεσσάρων καταστρωμάτων και ανέσεις πέντε αστέρων

Το «This is it» μπορεί να φιλοξενήσει με απίστευτη άνεση έως και 12 επισκέπτες στις έξι γενναιόδωρες καμπίνες του. Ανάμεσά τους, την παράσταση κλέβει η μεγάλη master σουίτα, η οποία διακρίνεται για τον εντυπωσιακό της φεγγίτη, μια αποκλειστική ιδιωτική βεράντα, αλλά και έναν μοναδικό διώροφο κατακόρυφο κήπο που φέρνει τη φύση μέσα στο πλοίο.

Τα σαλόνια και οι χώροι χαλάρωσης εκτείνονται σε τέσσερα καταστρώματα, παντρεύοντας ιδανικά μια ξεκούραστη παλέτα μπεζ και γκρι τόνων με κορυφαίας ποιότητας φινιρίσματα από ξύλο και δέρμα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του είναι τα σχεδόν 605 τετραγωνικά μέτρα γυάλινων παραθύρων. Οι τεράστιες αυτές επιφάνειες καταργούν τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προσφέροντας μια καθηλωτική, πανοραμική θέα στο Αιγαίο.

Το πακέτο της απόλυτης χλιδής συμπληρώνεται από μοναδικές παροχές, στις οποίες περιλαμβάνονται μια πολυτελής πισίνα, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για μασάζ, καθώς και μια εντυπωσιακή ανοιχτή κουζίνα, σχεδιασμένη αποκλειστικά για high-end κοσμικές εκδηλώσεις και ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από top σεφ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ