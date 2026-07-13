Γερμανία: Ισόβια σε μέλη του Ισλαμικού Κράτους που κρατούσαν παιδιά Γιεζίντι ως σκλάβες του σεξ

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου σε μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» που κρατούσαν δύο κορίτσια Γιεζίντι ως σκλάβες τους

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου σε ζευγάρι Ιρακινών μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», οι οποίοι κρατούσαν δύο κορίτσια Γιεζίντι ως σκλάβες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι Τουανά Χ.Σ. και Αζιά Ρ.Α. βρίσκονταν την περίοδο 2015-2017 στην περιοχή μεταξύ Ιράκ και Συρίας η οποία ελεγχόταν από το «ΙΚ» και εκεί άρπαξαν από τους Γιεζίντι αρχικά ένα 5χρονο κορίτσι, ενώ αργότερα έπεσε στα χέρια τους και ένα κορίτσι 12 ετών. Τα δύο παιδιά ζούσαν ως σκλάβες του ζευγαριού, ενώ ήταν θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον, έπρεπε να ασπαστούν την ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης των απαγωγέων τους.

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