Οικογένεια προσπαθεί να διεκδικήσει εκ νέου κτίριο στο κέντρο της πόλης επειδή δεν τελέστηκαν εκεί 108 λειτουργίες ετησίως

Δικαστική μάχη ξέσπασε στη Βιτόρια ανάμεσα στον δήμο και κληρονόμους ιδιοκτήτριας, οι οποίοι διεκδικούν κτίριο λόγω αθέτησης όρου διαθήκης για τέλεση 108 λειτουργιών.

Ένα κτίριο στον εμβληματικό δρόμο Φλόριντα 28, που βρίσκεται στη Βιτόρια-Γκαστέις και είναι δημοφιλές ως «ο δρόμος των λειτουργιών», βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Η διαμάχη για την κυριότητά του ξέσπασε ανάμεσα στον δήμο της Βιτόρια και την οικογένεια της δόνιας Ευλαλίας Βιρχίνια Σάενθ ντε Ορμιχάνα, της αρχικής ιδιοκτήτριας του ακινήτου. Αυτή τη στιγμή, η οικογένεια ισχυρίζεται ότι, μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης του κτιρίου, οι όροι που είχαν καθοριστεί στη διαθήκη της ιδιοκτήτριας δεν εκπληρώθηκαν.

Οι όροι που είχαν τεθεί και δεν τηρούνται

Το 1978, η γυναίκα κληροδότησε την ιδιοκτησία και συγκεκριμένα το 75% στον Δήμο της Βιτόρια με δύο πολύ σαφείς όρους:

το κτίριο να προοριστεί για κοινωνικούς σκοπούς τα δημοτικά ταμεία να χρηματοδοτήσουν 108 λειτουργίες στη μνήμη της ίδιας και του συζύγου της

Τώρα, η οικογένεια της δόνιας Ευλαλίας διεκδικεί την κυριότητα του κτιρίου επειδή δεν τελέστηκε ο πλήρης αριθμός των λειτουργιών που είχε ορίσει η ιδιοκτήτρια.

Έτσι, η οικογένεια κατέθεσε επίσημη αγωγή ζητώντας να ανακληθεί η κυριότητα του κεντρικού κτιρίου και να επιστραφεί στην οικογένεια λόγω της κατάφωρης παραβίασης των βαρών του κληροδοτήματος. Επιπλέον, απαιτούν αποζημιώσεις για την υποτίμηση και την απώλεια του υπόλοιπου 25% του ακινήτου.

Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος της Βιτόρια ζητά την απομάκρυνση του τελευταίου ενοικιαστή του κτιρίου, ο οποίος συνδέεται με την οικογένεια της ιδιοκτήτριας και ήταν υπεύθυνος για την αποκατάσταση του κτιρίου και ζει στο ακίνητο για περισσότερα από 50 χρόνια, έχοντας κληρονομήσει το ισόβιο ενοίκιο της μητέρας του.

Η δικαστική απόφαση

Η δικαστική απόφαση έγινε γνωστή πρόσφατα, συγκεκριμένα στις 23 Ιουνίου 2026, όταν δημοσιεύθηκε η ετυμηγορία της πρωτόδικης απόφασης. Το περιεχόμενο; Η δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή των συγγενών της δωρήτριας και απεφάνθη ότι ο Δήμος διατηρεί την κυριότητα του κτιριακού συγκροτήματος της οδού Φλόριντα 28, παρά το γεγονός ότι αποδείχθηκε η μη τήρηση των 108 ετήσιων λειτουργιών.

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