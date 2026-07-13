Ο Τραμπ βάζει «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ: Ανακοίνωσε χρέωση 20% στα φορτία

Νέα εστία έντασης στον Περσικό Κόλπο προκαλεί η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για τον αποκλεισμό του Ιράν και την επιβολή χρεώσεων στα εμπορικά πλοία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιβάλλουν τέλος ύψους 20% στα φορτία που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υπό την αμερικανική προστασία.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social και έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, μετά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, από το οποίο διακινείται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Οι ανακοινώσεις Τραμπ και η αντίδραση της Τεχεράνης

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοικτό και θα παραμείνει ανοικτό, με ή χωρίς το Ιράν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον «Ιρανικό Αποκλεισμό», ο οποίος -όπως υποστήριξε- αφορά αποκλειστικά πλοία ή πελάτες του Ιράν, ενώ η διέλευση των υπόλοιπων χωρών θα συνεχιστεί κανονικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ», υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει κόστος που πρέπει να καλύπτεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική πλευρά θα αποζημιώνεται με ποσοστό 20% επί της αξίας των φορτίων που μεταφέρονται μέσω του στενού, ενώ η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη ο συγκεκριμένος μηχανισμός.

Η Τεχεράνη απέρριψε άμεσα τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οποιαδήποτε προσπάθεια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να επιβάλουν ρυθμίσεις στη διέλευση των πλοίων χωρίς συντονισμό με το Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «ισχυρή αντίσταση».

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό, κάθε εξέλιξη που αφορά τη λειτουργία τους παρακολουθείται στενά από τις αγορές ενέργειας και τη διεθνή κοινότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα μέτρα από τις αμερικανικές αρχές που να εξειδικεύουν τον τρόπο εφαρμογής των εξαγγελιών του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παραμένει άγνωστο πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιπες χώρες που χρησιμοποιούν καθημερινά τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση Τραμπ

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον “ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ”, ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο Στενό.

Οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως “Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ”, αλλά ως τέτοιες, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η οργάνωση θα ξεκινήσουν αμέσως».

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