Βενεζουέλα: Γέννησε το παιδί της την ώρα των μετασεισμών – Συγκλονιστικές εικόνες (vid)

Την ώρα που οι διασώστες επιχειρούσαν σε κατεστραμμένες περιοχές, μια γέννηση μέσα στα συντρίμμια έγινε σύμβολο ελπίδας.

Μέσα στα συντρίμμια κτιρίων που είχαν καταρρεύσει και στη σκόνη που είχε σκεπάσει την πόλη Λα Γκουάιρα, οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να ψάχνουν για επιζώντες. Ο ήχος των μετασεισμών δεν είχε κοπάσει, ενώ σε πολλά σημεία δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε βασικός ιατρικός εξοπλισμός.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, μια έγκυος κατάφερε να γεννήσει το μωρό της, σε μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να βιώσει κανείς. Το νεογέννητο ήρθε στον κόσμο υγιές, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την απόλυτη καταστροφή που προκάλεσαν οι τρομερές σεισμικές δονήσεις σε χαραμάδα αισιοδοξίας.

Η γέννηση μέσα στο χάος

Οι διασώστες που βρίσκονταν στην περιοχή συνέχιζαν ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις τους ανάμεσα στα χαλάσματα, καθώς η χώρα είχε πληγεί από ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και εκατοντάδες ανθρώπινες απώλειες. Ο δεύτερος σεισμός, ιδιαίτερα ισχυρός, είχε ήδη αφήσει πίσω του εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής σε πολλές περιοχές.

Ο αριθμός των νεκρών από τους «δίδυμους» καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή εικόνα, η γέννηση του μωρού έγινε ένα σπάνιο σύμβολο ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και μέσα στα ερείπια, η ζωή συνεχίζει να βρίσκει τρόπο να επιμένει.

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