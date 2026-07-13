Μοιάζει με το «black mirror» αλλά είναι αλήθεια: Έτσι ψωνίζουν οι Αμερικανοί στο σουπερμάρκετ

Εκατομμύρια χρεώνονται για να φάνε. Πληθωρισμός, πόλεμος και πολιτικές περικοπές κατασπαράζουν τα νοικοκυριά. Απόλυτη εξαθλίωση.

Καλώς ήρθατε στο 2026, τη χρονιά που το να γεμίσεις το ψυγείο σου αποτελεί ριψοκίνδυνη χρηματοοικονομική επένδυση. Δεν μιλάμε για την αγορά κάποιου πολυτελούς αγαθού, αλλά για τα απολύτως βασικά: γάλα, ψωμί, αυγά.

Σύμφωνα με τα σοκαριστικά δεδομένα που έφερε στο φως η πρόσφατη έρευνα του Urban Institute και επιβεβαιώνονται από το CBS News, η Αμερική βιώνει μια σιωπηλή, καθημερινή τραγωδία. Εκατομμύρια πολίτες αναγκάζονται να καταχρεωθούν ή να ξεκοκαλίσουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής απλώς και μόνο για να μην πεινάσουν.

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