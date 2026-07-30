Σοκαριστικό βίντεο από την Ινδονησία: Επτάμετρος πύθωνας κατάπιε 35χρονο στο δάσος

Τραγικό θάνατο βρήκε 35χρονος στην Ινδονησία, όταν δέχθηκε επίθεση από πύθωνα μήκους 7 μέτρων, ο οποίος τον έσφιξε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια τον κατάπιε ολόκληρο - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

35χρονος Ινδονήσιος, που επέστρεφε στο σπίτι του από πάρτι τις πρώτες πρωινές ώρες, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν βρέθηκε στο μονοπάτι ενός πύθωνα μήκους 7 μέτρων, ο οποίος τον συνέθλιψε και στη συνέχεια τον κατάπιε ολόκληρο.

Ο Χασίμ Λουμπέσι διασκέδαζε σε μπαρ στη Βόρεια Μαλούκου της Ινδονησίας, όταν ξεκίνησε μόνος του για το χωριό Βακασακάι διασχίζοντας ένα δάσος, από το οποίο δεν βγήκε ποτέ ζωντανός.

Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο 35χρονος, βρισκόμενος και υπό την επήρεια αλκοόλ, δέχθηκε επίθεση από τον γιγαντιαίο πύθωνα που παραμόνευε στη βλάστηση και τον δάγκωσε στο πόδι. Στη συνέχεια, το φίδι τυλίχθηκε γύρω του, προκαλώντας του ασφυξία και θάνατο.

Άνοιξαν την κοιλιά του πύθωνα και τον βρήκαν μέσα

Όταν οι συγγενείς του διαπίστωσαν το πρωί ότι δεν είχε επιστρέψει, άρχισαν να ψάχνουν στη διαδρομή του. Στη μέση του μονοπατιού εντόπισαν αίμα στο έδαφος και τα προσωπικά του αντικείμενα, όπως το σακίδιό του και τα σανδάλια του, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν τους συγχωριανούς τους για ευρύτερη έρευνα.

Λίγο αργότερα, οι χωρικοί εντόπισαν το τεράστιο ερπετό με διογκωμένη κοιλιά. Όταν άνοιξαν το φίδι, βρήκαν στο εσωτερικό του τη σορό του 35χρονου. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην μετακινούνται μόνοι τους στο δάσος, καθώς η περιοχή αποτελεί φυσικό βιότοπο άγριας ζωής.

Αυξημένα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή

Το τραγικό συμβάν ακολουθεί παρόμοια περιστατικά στην ίδια περιοχή, καθώς τον προηγούμενο μήνα ένας πύθωνας επιτέθηκε σε μοτοσικλετιστή που είχε σταματήσει για ξεκούραση, ενώ μια 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση φιδιού ενώ εργαζόταν στο κτήμα της.

Οι δικτυωτοί πύθωνες είναι τα μακρύτερα φίδια στον κόσμο και, παρόλο που δεν φέρουν δηλητήριο, είναι επικίνδυνοι σφιγκτήρες που εξοντώνουν τη λεία τους με σύνθλιψη πριν την καταπιούν ολόκληρη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ