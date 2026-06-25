Πούλησε το σπίτι της για να ζήσει κοντά στα παιδιά της - «Ένιωθα απομονωμένη, πήρα τη λάθος απόφαση»

Μια 69χρονη συνταξιούχος πούλησε το σπίτι της για να μετακομίσει δίπλα στα παιδιά και τα εγγόνια της. Λίγα χρόνια αργότερα, παραδέχεται ότι η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι περίμενε.

Αυτό που έμοιαζε με το ιδανικό σχέδιο για τη συνταξιοδότηση εξελίχθηκε σε ένα πολύτιμο μάθημα ζωής για τη Feliz Hebert, μια 69χρονη Αμερικανίδα που αποφάσισε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της με στόχο να βρίσκεται πιο κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια της.

Το 2021, η ίδια και ο σύζυγός της πούλησαν το σπίτι τους στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης, όπου είχαν χτίσει μια γεμάτη κοινωνική ζωή επί περισσότερα από δέκα χρόνια, και μετακόμισαν στο Σόμερς του Κονέκτικατ. Η επιλογή έμοιαζε ιδανική: χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, μεγαλύτερη εγγύτητα με την οικογένεια και περισσότερη συναισθηματική στήριξη στα χρόνια της συνταξιοδότησης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε φανταστεί.

Η αναζήτηση μιας πιο οικονομικής ζωής

Μετά από 12 χρόνια στο Κέιπ Κοντ, το ζευγάρι άρχισε να προβληματίζεται για το υψηλό κόστος ζωής στην παραθαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, η επιθυμία να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που ζούσαν σε κοντινή απόσταση, ενίσχυσε την απόφασή τους να μετακομίσουν.

Έτσι, επέλεξαν το Σόμερς, μια μικρή πόλη του Κονέκτικατ, που απείχε μόλις λίγα λεπτά από την οικογένειά τους. Στην αρχή, η αλλαγή έμοιαζε σωστή. Πολύ σύντομα, όμως, η Hebert άρχισε να αμφιβάλλει για την επιλογή της.

«Μέσα σε έναν μήνα κατάλαβα ότι είχα κάνει λάθος», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η νέα καθημερινότητα διέφερε σημαντικά από εκείνη που είχε αφήσει πίσω της. Το Σόμερς αποδείχθηκε πολύ πιο ήσυχο από όσο περίμενε, με περιορισμένες επιλογές ψυχαγωγίας, λιγότερες κοινωνικές δραστηριότητες και μικρότερη αίσθηση κοινότητας.

Ενώ ο σύζυγός της προσαρμόστηκε σχετικά εύκολα στους πιο αργούς ρυθμούς, εκείνη δυσκολεύτηκε να αποχωριστεί τις φιλίες, τις συνήθειες και την κοινωνική ζωή που είχε αναπτύξει στο Κέιπ Κοντ.

«Δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να κάνεις και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται μονότονη», εξηγεί.

Το μεγαλύτερο σοκ, ωστόσο, ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι η φυσική εγγύτητα με τα παιδιά και τα εγγόνια της δεν σήμαινε απαραίτητα περισσότερο χρόνο μαζί τους. Οι οικογενειακές συναντήσεις περιορίστηκαν κυρίως στις Κυριακές, ενώ οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας άφηναν ελάχιστο περιθώριο για ουσιαστική επαφή.

Όπως παραδέχεται, ένιωθε ολοένα και πιο απομονωμένη, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά μακριά από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η επιστροφή που άλλαξε τα πάντα

Έπειτα από τέσσερα χρόνια προσπαθειών να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, η Hebert αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στον τόπο που θεωρούσε πραγματικό της σπίτι.

Το 2025, το ζευγάρι πούλησε την κατοικία του στο Σόμερς και μετακόμισε ξανά στο Κέιπ Κοντ. Αν και το νέο σπίτι ήταν μικρότερο, το κόστος αγοράς του ήταν σημαντικά υψηλότερο, γεγονός που αύξησε το οικονομικό βάρος της απόφασης. Παρ’ όλα αυτά, τα κέρδη από την πώληση του προηγούμενου ακινήτου βοήθησαν να καλυφθεί μέρος της διαφοράς.

Η επιστροφή στην παλιά της γειτονιά αποδείχθηκε καθοριστική. Επανεντάχθηκε στις δραστηριότητες που αγαπούσε, ξαναβρήκε τον κοινωνικό της κύκλο και απέκτησε ξανά την αίσθηση του ανήκειν.

Σήμερα παίζει γκολφ αρκετές φορές την εβδομάδα, συμμετέχει ενεργά σε τοπικές εκδηλώσεις και δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με την ίδια, βελτιώθηκε ακόμη και η σχέση της με τα παιδιά και τα εγγόνια της. Πλέον, εκείνα ταξιδεύουν για να τη συναντήσουν και ο χρόνος που περνούν μαζί είναι πιο ουσιαστικός.

«Όταν έρχονται να μας δουν, έρχονται πραγματικά για να περάσουμε χρόνο μαζί. Η εμπειρία είναι εντελώς διαφορετική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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