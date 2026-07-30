Χάος στη Θέουτα: Μαζική είσοδος μεταναστών προκαλεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης (vid)

Η ισπανική Θέουτα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις των τελευταίων ετών, καθώς χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο μέσα σε λίγες ώρες

Σκηνές πρωτοφανούς πίεσης καταγράφονται στη Θέουτα, καθώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγες ώρες. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι δομές υποδοχής έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

Η ισπανική πόλη στη βόρεια Αφρική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης μεταναστευτικής κρίσης, με τις εικόνες από τα σύνορα να προκαλούν διεθνή προβληματισμό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπάθησαν να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος είτε περπατώντας είτε κολυμπώντας γύρω από τον συνοριακό φράχτη.

Μαζική έφοδος στα σύνορα της Θέουτα

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο προς τη Θέουτα. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, πολλοί έφτασαν βρεγμένοι και εξαντλημένοι, αφού διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον κυματοθραύστη του Ελ Ταραχάλ.

Οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές: νεαροί άνδρες έτρεχαν στους δρόμους της πόλης, κάποιοι πετούσαν τα παπούτσια τους από χαρά, ενώ άλλοι γονείς κρατούσαν μικρά παιδιά στην αγκαλιά τους αναζητώντας ένα ασφαλές σημείο.

Πολλοί από όσους κατάφεραν να περάσουν γονάτιζαν στο έδαφος, φιλώντας το χώμα της Ισπανίας, θεωρώντας ότι έφτασαν στον τελικό προορισμό του δύσκολου ταξιδιού τους.

Οι αρχές δεν μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο των αφίξεων

Η Guardia Civil και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούσαν κυρίως να βοηθήσουν τραυματισμένους ανθρώπους, ενώ οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας είχαν ήδη γεμίσει.

Το Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής Μεταναστών (CETI) λειτουργεί πάνω από τις δυνατότητές του, με εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από τις εγκαταστάσεις για φαγητό, νερό και ιατρική φροντίδα.

Η εικόνα που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα είναι αυτή μιας πόλης που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον τεράστιο αριθμό αφίξεων.

Έκκληση για εθνική κινητοποίηση

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε από την κυβέρνηση της Μαδρίτης να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Όπως υποστήριξε, η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση», καθώς οι υπάρχουσες δομές δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες.

Η ανησυχία των ισπανικών αρχών μεγαλώνει, καθώς η κατάσταση θυμίζει τα γεγονότα του Μαΐου του 2021, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, προκαλώντας μεγάλη διπλωματική ένταση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

Το δράμα πίσω από τη μαζική άφιξη

Πίσω από τις εικόνες της μαζικής εισόδου υπάρχουν και πολλές τραγωδίες. Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα προσπαθώντας να φτάσουν στην ισπανική ακτή, ενώ όσοι έφτασαν στη Θέουτα περιγράφουν δύσκολες και επικίνδυνες διαδρομές.

Οι ισπανικές αρχές βρίσκονται πλέον σε συνεχή επικοινωνία με το Μαρόκο, με στόχο να περιοριστούν οι νέες ροές και να οργανωθεί η επιστροφή όσων εισήλθαν παράτυπα στην περιοχή.

Η Θέουτα, ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας κρίσης που δοκιμάζει τα όρια όχι μόνο της Ισπανίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

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