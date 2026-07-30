Η Ευρώπη φλέγεται: Οι γιγαντιαίες πυρκαγιές καίνε με δύναμη «ατομικής βόμβας»

Οι φονικές πυρκαγιές που μαστίζουν την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχουν την «ένταση μιας ατομικής» βόμβας, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί.

Iσχυρές καταιγίδες δημιουργήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σαρώνουν την νοτιοδυτική Γαλλία. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο παρατηρείτα σε περιοχές με γιγάντιες πυρκαγιές όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς και αποτελούσε πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το CNN, το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί μια ένδειξη ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα εποχή πυρκαγιών.

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