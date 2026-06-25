Τρόμος στη Βενεζουέλα από διπλό σεισμό 7,5 και 7,2 Ρίχτερ: Βίντεο από τη στιγμή που όλα τριγύρω καταρρέουν

Πολυκατοικίες κατέρρευσαν, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Η Βενεζουέλα ζει τις πιο δραματικές ώρες των τελευταίων δεκαετιών μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Δύο διαδοχικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στους δρόμους και επιχειρήσεις διάσωσης που συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες, ωστόσο οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά καθώς υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως.

Η στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε σε βάθος περίπου 22 χιλιομέτρων και ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη δόνηση, με μικρότερο εστιακό βάθος και πολύ μεγαλύτερη καταστροφική δυναμική.

Στην πρωτεύουσα Καράκας, πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ ορισμένες κατέρρευσαν ολοκληρωτικά. Ανταποκριτές διεθνών πρακτορείων περιέγραψαν σκηνές πανικού, με κατοίκους να φωνάζουν τα ονόματα συγγενών τους δίπλα σε βουνά από συντρίμμια και διασώστες να ψάχνουν για εγκλωβισμένους ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου.

Στην Αλταμίρα του Καράκας, μια 22ώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε από τη σφοδρότητα των δονήσεων, μετατρεπόμενη σε βουνό από συντρίμμια, ενώ διασώστες και εθελοντές αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Οι μαρτυρίες που παγώνουν

Οι άνθρωποι που βίωσαν τον σεισμό από κοντά περιγράφουν στιγμές απόλυτου τρόμου.

«Οι σκάλες ξεκόλλησαν, ολόκληρος ο τοίχος ράγισε. Αντικείμενα έπεφταν από την οροφή. Ήταν φρικτό», δήλωσε η 54χρονη τραπεζική υπάλληλος Οντάλις Εσκαλόνα.

The absolute terror. Just awful. It's so bad. I think this is the worse quake I've covered.



This was during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/L2gH3BUt3S — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

Η 52χρονη Ζένια Γκονζάλες θυμάται τις στιγμές που ακολούθησαν:

«Περιμέναμε να περάσει και μετά τρέξαμε κάτω από την κυλιόμενη σκάλα. Έπρεπε να περιμένουμε γιατί έτρεμε πάρα πολύ. Διήρκεσε πολύ ώρα».

Ανάλογη ήταν και η περιγραφή της μηχανικού Μαρία Ρομέρο, η οποία εγκατέλειψε βιαστικά το διαμέρισμά της.

«Κουνιόταν πολύ και ακουγόταν σαν ένα βαθύ βρυχηθμό».

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβάτες τρέχουν πανικόβλητοι στους διαδρόμους του αεροδρομίου της Μαϊκετία, καθώς τμήματα της οροφής καταρρέουν και αντικείμενα πέφτουν γύρω τους.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας σχολείων, σιδηροδρόμων και τμημάτων του δικτύου μεταφορών.

Παράλληλα, περισσότερα από 500 μέλη σωστικών συνεργείων επιχειρούν σε διάφορα σημεία της χώρας, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 20 μετασεισμοί, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Καράκας και στη Λα Γουαΐρα, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές» να βοηθήσουν

Οι Αρχές των ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» τη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός θυμάτων από τις αρχές.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν!», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας «θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, διαβεβαίωσε μέσω X ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «επαφή» με τις αρχές και «κινητοποιούν βοήθεια» για τους σεισμοπαθείς.

Φόβοι για πολύ βαρύτερο απολογισμό

Παρότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει μέχρι στιγμής στους 32, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές. Το USGS εκτιμά πως το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο, καθώς υπάρχουν ακόμη περιοχές χωρίς πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Βενεζουέλας και είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

Η μάχη πλέον δίνεται κάτω από τα συντρίμμια. Και όσο περνούν οι ώρες, τόσο μεγαλώνει η αγωνία για το τι θα αποκαλύψει ο τελικός απολογισμός της μεγαλύτερης σεισμικής τραγωδίας που έχει ζήσει η χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες.

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