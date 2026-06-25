Στα 81 του ταξιδεύει με ωτοστόπ όλη την Αργεντινή: «Δεν λέω ακόμα μπορώ, λέω ακόμα θέλω»

Ο 81χρονος διασχίζει την εμβληματική Ruta 40 στην Αργεντινή με ωτοστόπ μέσα στον χειμώνα, εμπνέοντας με τη στάση ζωής του και τη φράση «ακόμα θέλω».

Μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή έφεραν στο φως την ιστορία ενός 81χρονου άνδρα που διέσχισε τη χώρα με ωτοστόπ.

Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν τόσο η διαδρομή που επέλεξε όσο και η εποχή του χρόνου στην οποία αποφάσισε να ταξιδέψει.

Η εμβληματική Ruta 40

Πρόκειται για την Ruta 40 (RN40), τον πιο εμβληματικό δρόμο της χώρας, ο οποίος εκτείνεται παράλληλα με την οροσειρά των Άνδεων. Με μήκος άνω των 5.100 χιλιομέτρων, διασχίζει συνολικά 11 επαρχίες και εκτείνεται από το Κάμπο Βίρχενες στην επαρχία Σάντα Κρους έως τη Λα Κιακά στη Χουχούι, κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία.

Δεν είναι ένας συνηθισμένος δρόμος. Η RN40 περνά από ερήμους, βουνά, λίμνες και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Αργεντινής, ενώ συνορεύει με πολλά εθνικά πάρκα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν, οι ισχυροί άνεμοι και οι χιονοπτώσεις μετατρέπουν τη διαδρομή σε πραγματική πρόκληση για τους ταξιδιώτες.

Ένα ταξίδι μέσα στον χειμώνα

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν για την ιστορία δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το πλήρες δρομολόγιο ούτε για τις πόλεις που επισκέφθηκε, όμως τόνισαν ότι ο άνδρας πραγματοποίησε το ταξίδι του μέσα στον χειμώνα.

Αυτό προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές της Αργεντινής και για μια εποχή που πολλοί ταξιδιώτες την αποφεύγουν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Η θέληση απέναντι σε ηλικία και δυσκολίες

«Δεν μου αρέσει να λέω “μπορώ ακόμα”, προτιμώ να λέω “θέλω ακόμα”», δήλωσε ο ταξιδιώτης, ο οποίος είδε σε αυτή την εμπειρία μια ευκαιρία να γνωρίσει ανθρώπους και να ακούσει ιστορίες, καθώς και μια απόδειξη ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο στην επιθυμία του να συνεχίσει να εξερευνά τα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού βασίστηκε στη φιλοξενία και την αλληλεγγύη αγνώστων οδηγών. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε διαδρομή μετατρεπόταν σε ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών.

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