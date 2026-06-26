Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Το παρασκήνιο της «μάχης» για τον έλεγχο της πλατείας

Το ενδεχόμενο η φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα να αποτελεί την κορύφωση μιας μακροχρόνιας αντιπαράθεσης μεταξύ δύο ομάδων νεαρών εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο ομάδες νεαρών το βράδυ της Τετάρτης. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται πλέον σε μια πολύμηνη αντιπαράθεση που φαίνεται να είχε αναπτυχθεί γύρω από τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας της περιοχής, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η φονική επίθεση ήταν η κορύφωση μιας έντασης που σιγόβραζε εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο παρέες και γρήγορα εξελίχθηκε σε κυνηγητό στους γύρω δρόμους. Λίγο αργότερα, έξω από είσοδο πολυκατοικίας, ο 15χρονος δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα με μαχαίρι στον θώρακα. Την ώρα που ένας 17χρονος έχει ομολογήσει ότι τον τραυμάτισε θανάσιμα, οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τουλάχιστον δέκα ακόμη άτομα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια.

Τι υποστηρίζει ο 17χρονος

Ο 17χρονος καθ’ ομολογία δράστης υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος και το άρπαξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τραυματίζοντάς τον με σκοπό, όπως είπε, «να τον τραυματίσω και όχι να του αφαιρέσω τη ζωή».

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η ένταση ξεκίνησε εξαιτίας ενός άλλου 15χρονου της παρέας του, ο οποίος είχε εμπλακεί σε προηγούμενα περιστατικά βίας. Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, το συγκεκριμένο άτομο είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι λίγες ημέρες νωρίτερα και στη συνέχεια φέρεται να ανταπέδωσε το χτύπημα, γεγονός που ενδεχομένως οδήγησε στον νέο κύκλο αντιποίνων.

Εξετάζουν σύνδεση με προηγούμενη επίθεση

Οι αστυνομικοί ερευνούν και το ενδεχόμενο η δολοφονική επίθεση να συνδέεται με άλλο αιματηρό περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, με θύμα έναν 16χρονο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ορισμένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις δύο υποθέσεις φαίνεται να είναι κοινά, γεγονός που ενισχύει το σενάριο των αντιποίνων.

Το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων δεν συγκεντρώνει προς το παρόν ιδιαίτερες πιθανότητες, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν σχέσεις με οργανωμένους οπαδούς. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται κυρίως για μια υπόθεση νεανικής βίας και τοπικής αντιπαλότητας που εξελίχθηκε με τραγικό τρόπο.

Η ταυτοποίηση του 15χρονου έγινε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Η μητέρα του, που τον αναζητούσε από τα ξημερώματα χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν ο γιος της, ενημερώθηκε τελικά από φίλους του και μετέβη στο νοσοκομείο, όπου αναγνώρισε τη σορό του παιδιού της.

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