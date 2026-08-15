Άγριος καβγάς στην Πάρο για μια θέση πάρκινγκ: Τον έπιασε από τον λαιμό και εκείνος απάντησε με κράνος (vid)

Ένταση και ξύλο σημειώθηκαν στην πιάτσα ταξί της Νάουσας όταν ένας οδηγός και ηλικιωμένος υπάλληλος rent a car διαπληκτίστηκαν για μία «γουρούνα».

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Νάουσα της Πάρου, όταν μία διαφωνία για μία θέση στάθμευσης εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στην πιάτσα ταξί της Νάουσας, καταγράφηκε σε βίντεο και οι εικόνες από τον καβγά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η θέση στάθμευσης που έφερε τον καβγά

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε τοπικά δημοσιεύματα, αφορμή για την αντιπαράθεση ήταν η στάθμευση μιας «γουρούνας», σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται για την προσωρινή στάθμευση των επαγγελματικών οχημάτων τους

Η αρχική παρατήρηση για την απομάκρυνση του οχήματος μετατράπηκε γρήγορα σε έντονο λεκτικό επεισόδιο. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, οι δύο άνδρες φαίνεται να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, ενώ γύρω τους βρίσκονται εργαζόμενοι και περαστικοί

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει. Ο οδηγός ταξί κινήθηκε προς τον ηλικιωμένο, τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έσπρωξε πάνω στην τετράτροχη μοτοσικλέτα.

Ο ηλικιωμένος αντέδρασε κρατώντας κράνος στα χέρια του και, σύμφωνα με τις εικόνες, το χρησιμοποίησε εναντίον του οδηγού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών.

Το επεισόδιο σταμάτησε όταν παρευρισκόμενοι επενέβησαν και μπήκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες, καταφέρνοντας τελικά να τους απομακρύνουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των δύο εμπλεκομένων, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξε καταγγελία ή έγκληση στην Αστυνομία.

Η Νάουσα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του νησιού και τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οχημάτων, ταξί και ενοικιαζόμενων μέσων, με την πίεση στους δρόμους και στους χώρους στάθμευσης να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

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