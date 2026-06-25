Νεκρός 17χρονος στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από μαχαιριά σε συμπλοκή στην Καλλιθέα, με την ΕΛ.ΑΣ. να ερευνά όλα τα πιθανά κίνητρα.

Ένας 17χρονος έπεσε νεκρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, με τις συνθήκες του επεισοδίου να παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου 10 άτομα ενεπλάκησαν σε καβγά που εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ανήλικος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα, τραυματισμός που αποδείχθηκε μοιραίος παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν σε σειρά ερευνών στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 14 προσαγωγές, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το υλικό που έχουν συλλέξει προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και μαχαίρι, το οποίο θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση και αναμένεται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. είναι το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικές διαφορές, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα κίνητρα της επίθεσης.

Μαρτυρίες από τις δραματικές στιγμές

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους ακούγοντας φωνές και έντονη αναστάτωση στον δρόμο.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε πως είδε ομάδα ατόμων να τρέχει από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα μετά το επεισόδιο, ενώ ο νεαρός βρισκόταν ήδη αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Όπως ανέφερε, αρκετοί περίοικοι προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, ωστόσο ο 17χρονος έχασε τις αισθήσεις του πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η ίδια μαρτυρία κάνει λόγο για έναν σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο καβγά που προηγήθηκε της επίθεσης, ενώ σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στους αστυνομικούς, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πέταξαν το μαχαίρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της περιοχής πριν εξαφανιστούν.

Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στις καταθέσεις των προσαχθέντων, στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και σε τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για προμελετημένη επίθεση, για συμπλοκή μεταξύ αντίπαλων ομάδων ή για επεισόδιο που κλιμακώθηκε αιφνιδιαστικά με τραγική κατάληξη.

Νεότερη ενημέρωση 08:40

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

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