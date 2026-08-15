Gen Z vs Boomers: Ποια χαρακτηριστικά θεωρεί κάθε γενιά ότι δείχνουν αν κάποιος «κάνει για γάμο»;

Green flags, προσωπικά όρια και συμβιβασμοί. Δες πώς άλλαξαν τα κριτήρια επιλογής συντρόφου από τους γονείς μας μέχρι σήμερα.

«Κάνει τελικά για γάμο;» Μια ατάκα που έχουμε ακούσει άπειρες φορές από τις μαμάδες, τις γιαγιάδες, αλλά και τις φίλες μας στα κυριακάτικα brunches. Μόνο που η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αλλάζει δραματικά ανάλογα με τη χρονιά που γεννήθηκες.

Αν είσαι γύρω στα 35 και ρωτήσεις τη γιαγιά σου (Baby Boomer) ή τη μαμά σου (Gen X), το αν κάποιος «κάνει για γάμο» κρίνεται από την αφοσίωση, τη σταθερότητα και το κοινό όραμα για μια ζωή «στα εύκολα και στα δύσκολα». Αν ρωτήσεις όμως την κολλητή σου (Millennial) ή τη μικρότερη αδερφή σου (Gen Z), οι κανόνες έχουν αλλάξει εντελώς.

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