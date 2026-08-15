Πόσο όμορφη είσαι, Αθήνα μου, τον Δεκαπενταύγουστο;

Άδειοι δρόμοι και κλειστά καταστήματα συνθέτουν την εικόνα μιας απολαυστικής Αθήνας ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο με χιλιάδες κατοίκους να έχουν φύγει για διακοπές.

Η μαζική έξοδος των τελευταίων ημερών έχει αλλάξει πλήρως την εικόνα της Αθήνας, με την πρωτεύουσα να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Χιλιάδες Αθηναίοι έχουν ήδη εγκαταλείψει το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι που υπό κανονικές συνθήκες παρουσιάζουν έντονη κίνηση να εμφανίζουν ελάχιστα αυτοκίνητα.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τα κλειστά καταστήματα λόγω της αργίας, δημιουργώντας ένα σκηνικό ασυνήθιστης ησυχίας για την πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται στα λιμάνια της Αττικής, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο λόγω των ανέμων

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ στον Πειραιά έχουν γίνει τροποποιήσεις σε ορισμένες αναχωρήσεις.

Από τη Ραφήνα πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από τον Πειραιά συνεχίζονται οι αναχωρήσεις προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Παρά τις δυσκολίες, η κίνηση στα λιμάνια παραμένει αυξημένη, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιχειρούν να φύγουν από την Αττική για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε διαφορετικούς ρυθμούς λειτουργούν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λόγω της αργίας. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ κινούνται σήμερα με πρόγραμμα Κυριακής, ενώ το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή έκτακτο πρόγραμμα που θα βασίζεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα καθημερινής.

Οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση συνεχίζουν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Αντίθετα, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ, λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, όπως προβλέπεται για κάθε Σάββατο.

Η εικόνα της Αθήνας ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο είναι έτσι αρκετά διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης ημέρας. Οι περισσότεροι αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκτός λεκανοπεδίου, ενώ όσοι παρέμειναν στην πρωτεύουσα απολαμβάνουν δρόμους με ελάχιστη κίνηση και μια πόλη που έχει κατεβάσει αισθητά τους ρυθμούς της.

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