Αβραμόπουλος: Ο λόγος που προσέφυγε στον Άρειο Πάγο κατά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ζητώντας να μπλοκαριστεί η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές.

Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επιδιώκοντας να ανατρέψει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην επίτροπος απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη. Παράλληλα, θέτει ζήτημα νομιμότητας του ίδιου του εντάλματος, αμφισβητώντας τη διαδικασία έκδοσής του.

Στην προσφυγή που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προβάλλει σειρά νομικών επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα δεν περιλαμβάνει επαρκή και σαφή περιγραφή των αποδιδόμενων πράξεων.

Ειδικότερα, φέρεται να επισημαίνει ότι δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να τελέστηκαν τα αδικήματα, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πλευρά Αβραμόπουλου υποστηρίζει ότι στο ένταλμα δεν γίνεται επαρκής αναφορά στην εθνική δικαστική απόφαση ή στο εθνικό ένταλμα που αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί από τις αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές, οι οποίες θα κληθούν να αξιολογήσουν τόσο τη νομιμότητα του εντάλματος όσο και τους ισχυρισμούς που προβάλλονται μέσω της προσφυγής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ