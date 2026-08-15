Ο «άγνωστος» Στέφανος Μάνος: Ο σκληρός τεχνοκράτης που «έσωσε» την Πλάκα

Το πρόσωπο πίσω από τα ριζοσπαστικά νομοσχέδια και οι άγνωστες ιστορίες που σημάδεψαν την πορεία του.

Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε μια από τις πιο διακριτές, αντισυμβατικές και πολυσυζητημένες μορφές της ελληνικής πολιτικής σκηνής της Μεταπολίτευσης. Συνέδεσε το όνομά του με βαθιές θεσμικές τομές, τη ρήξη με το κατεστημένο, τη συρρίκνωση του κράτους και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τους υποστηρικτές του ήταν ένας διορατικός οραματιστής, ενώ για τους επικριτές του ένας άκαμπτος τεχνοκράτης.

Πίσω όμως από το αυστηρό κοστούμι, τα μαθηματικά μοντέλα και τις πολιτικές συγκρούσεις, κρύβεται μια πολυσύνθετη προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος γεμάτος ιδιαιτερότητες, σπάνιες συνήθειες και άγνωστα παρασκήνια που φωτίζουν διαφορετικά την πορεία του μέχρι το τέλος της ζωής του.

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