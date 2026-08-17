ΔΕΘ 2026: «Κλειδώνει» το πακέτο Μητσοτάκη – Οι ημερομηνίες-κλειδιά και οι εκκρεμότητες

Το σχέδιο που θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι στον μεγαλύτερο βαθμό έτοιμο, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίηση ορισμένων μέτρων.

Επιστροφή στο Μέγαρο Μαξίμου και την καθημερινότητα από σήμερα για τον Πρωθυπουργό και τους στενούς συνεργάτες του, με την κυβέρνηση να μπαίνει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το βασικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι στον μεγαλύτερο βαθμό έτοιμο, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίηση των μέτρων που πάντα κάνουν και τη διαφορά.

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