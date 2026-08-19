Μαραθώνιος Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές: Το σχέδιο πίσω από την απόφαση για κάλπες την άνοιξη του 2027

Σε εκλογικό μαραθώνιο μέχρι την άνοιξη του 2027 θα επιδοθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές.

Mε δύο ταυτόχρονα τρίπτυχα κινείται η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, τα οποία αντανακλούν και τη φιλοσοφία πίσω από την επιλογή του Πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας και κάλπες την άνοιξη με επικρατέστερο μήνα τον Μάιο του 2027.

«Εμπειρία, αντοχή, δοκιμασμένος μηχανισμός» για τον μαραθώνιο της προεκλογικής μάχης. «Σταθερότητα, συνέπεια, σχέδιο» συγκριτικά με τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ. Δύο τρίπτυχα που λειτουργούν ως παράλληλες γραμμές και συνιστούν κατά το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα πλεονεκτήματα του κυβερνώντος κόμματος.

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