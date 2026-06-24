Αβραμόπουλος για Qatargate: «Η υπόθεση είναι μπούρδα - Υπάρχει μίζα που φορολογείται;»

Νέες δηλώσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για το σκάνδαλο Qatargate.

Νέα τοποθέτηση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ύστερα από το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις βελγικές Αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatargate.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αβραμόπουλος επεσήμανε πως δεν υφίσταται υπόθεση σε βάρος του, αλλά και επέμεινε ότι δεν υπήρχε καμία μίζα.

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