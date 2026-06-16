Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI

450 ειδικοί προβλέπουν πως θα είναι ο κόσμος το 2036 και στο προσκήνιο έρχεται ο πόλεμος, τα πυρηνικά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Έρευνα από το think tank, Atlantic Council ζήτησε από 450 ειδικούς μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κυβερνήσεων, πανεπιστημίων και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να προβλέψουν πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια.

Συνολικά, το 63% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε απαισιόδοξο, δηλώνοντας πως θα βρισκόμεθα σε αρκετά χειρότερη κατάσταση, από ότι τώρα.

Η πλειοψηφία δείχνει... πόλεμο

Σχεδόν το 30% επέλεξε έναν « πόλεμο μεταξύ μεγάλων δυνάμεων » ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ευημερία την επόμενη δεκαετία, αφήνοντας την κλιματική κρίση χαμηλότερα, στο 19%.

Στην ερώτηση αν θα υπάρξει ένας παγκόσμιος πόλεμος μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, το 58,8% απάντησε αρνητικά, όμως ένα σημαντικό 41,2% θεωρεί πιθανό το σενάριο ενός Γ' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 43% αυτών εκτιμά ότι η σύγκρουση θα ξεκινήσει γύρω από την Ταϊβάν, το 25% στην Ανατολική Ευρώπη και το 13% στη Μέση Ανατολή.

Χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα

Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν απαισιόδοξοι για τη διασπορά των πυρηνικών όπλων, με το 85% να πιστεύει πως επιπλέον χώρες θα αποκτήσουν τέτοιο οπλισμό μέσα στη δεκαετία.

Ωστόσο, το 78% εκτιμά ότι δεν θα γίνει χρήση τους σε κάποια σύγκρουση. Επιπλέον, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι θα υπάρξει μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση που θα διεξαχθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στο διάστημα.

Τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο μάχης

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 73% πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα λαμβάνει θανατηφόρες αποφάσεις στα πεδία των μαχών χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για το AI γενικότερα.

Το 58% πιστεύει ότι θα επιτύχουμε Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2036, ενώ το 56% θεωρεί ότι ο αντίκτυπος της AI θα είναι θετικός.

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