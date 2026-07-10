Στριπτίζ σε κηδεία: Χορεύτρια pole dance πάνω από τα φέρετρα ζευγαριού στο Άμστερνταμ

Ένα ξεχωριστός αποχαιρετισμός σε ένα ζευγάρι ιδιοκτητών κέντρου στα φημισμένα Κόκκινα Φανάρια

Εικόνες με ασυνήθιστες κηδείες, όπου οι τεθλιμμένοι συγγενείς, χορεύουν και τραγουδούν πάνω από τους νεκρούς, συνήθως προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όταν όμως φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αποκτούν μία ξεχωριστή σημασία και ενδιαφέρον.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός για ένα ζευγάρι από το Άμστερνταμ, έγινε με αξέχαστο τρόπο, αντικατοπτρίζοντας ωστόσο τη ζωή τους όπως την έζησαν. Το ζευγάρι διαχειριζόταν για πολλά χρόνια ένα νυχτερινό κέντρο στην περίφημη Περιοχή Κόκκινων Φαναριών του Άμστερνταμ.

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