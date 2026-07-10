Μπόνι Τάιλερ: Σάλος με παρουσιάστρια που «γύρισε τα μάτια της» για τον θάνατο της τραγουδίστριας

Μία παρουσιάστρια δέχτηκε σφοδρή κριτική, επειδή «γύρισε τα μάτια» της καλύπτοντας την είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ.

Ο θάνατος της αγαπημένης τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας κύμα συγκίνησης, όμως φαίνεται πως δεν προσλήφθηκε έτσι από όλους.

Στην Αυστραλία, η παρουσιάστρια του Channel 5, Ντάνι Σίνχα, δέχθηκε «βροχή» αποδοκιμασίας, όταν ενημερώνοντας για την είδηση, εκδήλωσε μία λιγότερο από εγκάρδια αντίδραση, ενώ ταυτόχρονα «πετσόκοψε» το όνομα του κορυφαίου χιτ της Τάιλερ, «Total Eclipse Of The Heart».

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