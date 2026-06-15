Έφτιαξε «τράπεζα» ενέργειας από 650 πεταμένες μπαταρίες laptop: Πλέον τροφοδοτεί το σπίτι του με ρεύμα από φωτοβολταϊκά

Ένας άνδρας συγκέντρωσε πάνω από 650 μπαταρίες laptop και τις μετέτρεψε σε σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας.

Ένας άνδρας αξιοποίησε περισσότερες από 650 παλιές μπαταρίες laptop και δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας που τροφοδοτεί το σπίτι του με ρεύμα, δείχνοντας πώς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή.

Το project ξεκίνησε γύρω στο 2016, όταν ο ίδιος είχε ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ στην κατοικία του και βασικό εξοπλισμό off-grid λειτουργίας, όπως παλιές μπαταρίες περονοφόρου, ελεγκτές φόρτισης και inverter. Το βασικό πρόβλημα που προσπαθούσε να λύσει δεν ήταν η παραγωγή ρεύματος, αλλά η αποθήκευση της ενέργειας για χρήση όταν δεν υπάρχει ήλιος.

Αξιοποίηση παλιών μπαταριών laptop

Αντί να αγοράσει καινούριες μπαταρίες αποθήκευσης, ξεκίνησε να συλλέγει απορριπτόμενες μπαταρίες laptop. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες μονάδες πετιούνται ολόκληρες, ενώ μόνο μέρος των εσωτερικών κυψελών έχει χάσει απόδοση. Ο ίδιος άνοιγε τα πακέτα, έλεγχε τις κυψέλες και κρατούσε όσες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του project, η συλλογή έφτασε αρχικά περίπου τις 650 μπαταρίες και στη συνέχεια ξεπέρασε ακόμη και τις 1.000 μονάδες, δημιουργώντας μια μεγάλη “τράπεζα” ενέργειας που λειτουργεί ως αποθήκη για το φωτοβολταϊκό σύστημα του σπιτιού.

Η εγκατάσταση τοποθετήθηκε σε ξεχωριστό χώρο, περίπου 50 μέτρα από την κατοικία, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ασφάλεια του συστήματος. Η όλη διάταξη περιλαμβάνει ηλιακά πάνελ, συστήματα φόρτισης και μετατροπείς, ώστε η ενέργεια να μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η εγκατάσταση βασίζεται στη λογική των off-grid φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου τα πάνελ παράγουν ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτή αποθηκεύεται σε μπαταρίες για χρήση τη νύχτα ή σε περιόδους μειωμένης ηλιοφάνειας.

Έρευνες πανεπιστημίων που εξετάζουν παρόμοιες τεχνολογίες αναφέρουν ότι περίπου το 50% των κυψελών από απορριπτόμενες μπαταρίες μπορεί να είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση, υπό προϋποθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης.

Ασφάλεια και περιορισμοί

Παρά το ενδιαφέρον της ιδέας, ειδικοί τονίζουν ότι οι μπαταρίες λιθίου απαιτούν προσεκτική διαχείριση, καθώς η λανθασμένη σύνδεση ή υπερφόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή πυρκαγιά. Για τον λόγο αυτό, τέτοιου τύπου κατασκευές δεν θεωρούνται ασφαλείς για τυπική οικιακή αντιγραφή χωρίς τεχνική γνώση και προστατευτικά συστήματα.

Το βασικό μήνυμα του project είναι ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα έχουν ακόμη αξιοποιήσιμο υλικό, αλλά η επαναχρησιμοποίηση τους απαιτεί τεχνογνωσία, έλεγχο και σωστή ενεργειακή διαχείριση.

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