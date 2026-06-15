Ξεχάστε τούβλα και μπετά: Το σπίτι που συναρμολογείται σαν παζλ κάνει θραύση στην Ευρώπη

Ξύλινα δομικά στοιχεία που κουμπώνουν μεταξύ τους έρχονται να αμφισβητήσουν τον παραδοσιακό τρόπο δόμησης.

Όταν μιλάμε για την κατασκευή ενός σπιτιού, οι περισσότεροι φέρνουν στο μυαλό τους τσιμέντο, σίδερα, λάσπες, συνεργεία και μπόλικους μήνες αναμονής. Μια γερμανική εταιρεία, όμως, υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ένας δρόμος που θυμίζει περισσότερο κατασκευή με ξύλινα τουβλάκια παρά το παραδοσιακό εργοτάξιο.

Η τεχνολογία της NiTO Holzstein έχει τραβήξει τα βλέμματα επειδή υπόσχεται ότι ο βασικός σκελετός ενός σπιτιού μπορεί να στηθεί μέσα σε περίπου 7 ημέρες, χωρίς τσιμέντο, χωρίς κόλλες και χωρίς ούτε μία βίδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ειδικά ξύλινα δομικά στοιχεία που κουμπώνουν μεταξύ τους με απόλυτη ακρίβεια.

Σαν να συναρμολογείς ένα τεράστιο παζλ

Η φιλοσοφία του συστήματος είναι απλή. Τα ξύλινα μπλοκ κατασκευάζονται με τέτοια ακρίβεια ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο, δημιουργώντας σταδιακά τους τοίχους του κτιρίου. Οι ενώσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα χωρίς την ανάγκη για μεταλλικά εξαρτήματα ή χημικά υλικά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένας εκπαιδευμένος εργαζόμενος μπορεί να συναρμολογήσει έως και ένα τετραγωνικό μέτρο τοίχου σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κομμάτια φτάνουν έτοιμα στο εργοτάξιο, ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο σχέδιο, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τις πιο βαριές εργασίες.

Η εικόνα ενός σπιτιού που «χτίζεται» σχεδόν σαν έπιπλο έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το κόστος κατασκευής αυξάνεται και η εύρεση εξειδικευμένων τεχνιτών γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά χάνεται πίσω από τον εντυπωσιακό τίτλο των «7 ημερών». Το χρονικό αυτό διάστημα αφορά αποκλειστικά τον βασικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να μετακομίσει μία εβδομάδα μετά την έναρξη των εργασιών.

Αφού ολοκληρωθεί ο σκελετός, ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες φάσεις που απαιτεί ένα κανονικό σπίτι. Στέγη, μόνωση, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, πόρτες, παράθυρα, δάπεδα και τελειώματα εξακολουθούν να χρειάζονται χρόνο και εξειδικευμένα συνεργεία.

Το ξύλο στο επίκεντρο της νέας τάσης

Πέρα από την ταχύτητα, η πρόταση της γερμανικής εταιρείας βασίζεται και σε μια ευρύτερη αλλαγή που παρατηρείται διεθνώς στις κατασκευές. Το ξύλο επιστρέφει δυναμικά ως βασικό δομικό υλικό, καθώς θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή σε σχέση με το τσιμέντο, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τα μπλοκ της NiTO Holzstein κατασκευάζονται από πιστοποιημένη δομική ξυλεία, ενώ ακόμη και οι εσωτερικές συνδέσεις τους παραμένουν ξύλινες. Αυτό σημαίνει ότι η αποσυναρμολόγηση, η ανακύκλωση ή ακόμη και μελλοντικές επεκτάσεις του κτιρίου μπορούν θεωρητικά να γίνουν ευκολότερα.

Προς το παρόν, το σύστημα έχει λάβει πιστοποίηση στη Γερμανία για κτίρια έως δύο ορόφων και σοφίτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατοικίες, μικρά επαγγελματικά κτίρια, αποθήκες ή βοηθητικούς χώρους.

Η εφαρμογή του σε άλλες χώρες, ωστόσο, δεν είναι αυτονόητη. Κάθε αγορά έχει διαφορετικούς οικοδομικούς κανονισμούς, διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και διαφορετικές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση.

Παρά τους περιορισμούς, η ιδέα δείχνει προς μια κατεύθυνση που απασχολεί όλο και περισσότερο τον κατασκευαστικό κλάδο. Λιγότερα υλικά, λιγότερα απόβλητα, ταχύτερη συναρμολόγηση και μεγαλύτερη ευελιξία. Το αν τα σπίτια του μέλλοντος θα χτίζονται σαν τεράστια ξύλινα παζλ μένει να αποδειχθεί. Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα ενός σπιτιού χωρίς τσιμέντο και βίδες δεν μοιάζει πλέον τόσο μακρινή όσο πριν από λίγα χρόνια.

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