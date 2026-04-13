Έχουμε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι ο Ήλιος να διασταλεί και να καταπιεί τη Γη, αλλά η ζωή στον πλανήτη δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ, σύμφωνα με υπερυπολογιστή της NASA.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια ανησυχία για το τέλος του κόσμου κορυφώνεται, ένας υπερυπολογιστής της NASA έρχεται να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση για το πότε η ανθρωπότητα και κάθε άλλος ζωντανός οργανισμός θα αποτελεί παρελθόν.

Το σενάριο του αφανισμού με τις 400.000 προσομοιώσεις

Οι επιστήμονες εστίασαν στο μακροπρόθεσμο μέλλον του πλανήτη. Μέσω μιας μελέτης με τίτλο «Το μελλοντικό προσδόκιμο ζωής της οξυγονωμένης ατμόσφαιρας της Γης», ερευνητές έτρεξαν 400.000 προσομοιώσεις σε υπερυπολογιστή για να προσδιορίσουν το τέλος της βιόσφαιρας. Το συμπέρασμα; Η μοίρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του Ήλιου.

Παρόλο που μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι έχουμε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι ο Ήλιος να γίνει «κόκκινος γίγαντας» και να καταπιεί τη Γη, τα νέα δεδομένα είναι πολύ πιο δυσοίωνα.

Ο υπερυπολογιστής «έφτυσε» μια ημερομηνία πολύ πιο κοντινή: το έτος 1.000.002.021. Μέχρι τότε, ο Ήλιος θα εκπέμπει τόσο πολλή θερμότητα που οι ωκεανοί θα εξατμιστούν, η ατμόσφαιρα θα λεπτύνει και τα επίπεδα οξυγόνου θα καταρρεύσουν.

«Κόπηκε» στη μέση το προσδόκιμο ζωής του πλανήτη

Ο Kazumi Ozaki, επικεφαλής της μελέτης, εξήγησε ότι ενώ παλαιότερες εκτιμήσεις έδιναν στη ζωή άλλα δύο δισεκατομμύρια χρόνια, τα νέα μοντέλα μειώνουν αυτό το διάστημα στο μισό.

«Αν αυτό αληθεύει, μπορούμε να περιμένουμε ότι τα επίπεδα του ατμοσφαιρικού οξυγόνου θα μειωθούν δραματικά στο απώτερο μέλλον», σημειώνει. Ουσιαστικά, οτιδήποτε χρειάζεται οξυγόνο για να αναπνεύσει θα έχει εξαφανιστεί σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια από σήμερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ