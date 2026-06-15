Οικογένεια έφτιαξε φυσική πισίνα χωρίς χλώριο: Ψάρια και γαρίδες κρατούν το νερό καθαρό σαν κρύσταλλο

Χωρίς χλώριο, χωρίς φίλτρο άμμου και χωρίς τη χαρακτηριστική μυρωδιά χημικών, η φυσική πισίνα ενός οικολογικού καταλύματος στο Μπαλί λειτουργεί σαν ένα μικρό οικοσύστημα.

Μια πισίνα με κρυστάλλινα νερά, χωρίς χλώριο, χημικά φίλτρα ή τη γνώριμη οσμή απολύμανσης, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του Bali Eco Lodge στην Ινδονησία. Αντί για συμβατικά συστήματα καθαρισμού, η συγκεκριμένη εγκατάσταση βασίζεται σε ένα μικρό, αυτάρκες οικοσύστημα, όπου φυτά, καταρράκτες, ψάρια και γαρίδες συνεργάζονται για να διατηρούν το νερό καθαρό.

Το σύστημα δημιουργήθηκε από τον Norm van Hoff και παρουσιάστηκε σε επεισόδιο του καναλιού Thriving with Nature. Με μια πρώτη ματιά, η πισίνα μοιάζει με οποιαδήποτε σύγχρονη πισίνα ξενοδοχείου ή κατοικίας. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα του απόλυτα καθαρού νερού κρύβεται μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία διαχείρισης, η οποία επιχειρεί να μιμηθεί τις φυσικές διεργασίες που συναντώνται σε ένα υγιές υδάτινο οικοσύστημα.

Πώς λειτουργεί μια πισίνα χωρίς χλώριο

Αντί για χημικά, το σύστημα χρησιμοποιεί φιλτράρισμα μέσω χαλικιού και ριζών, αερισμό από τους καταρράκτες και συνεχή κυκλοφορία του νερού, όπως εξηγεί ο van Hoff στη συνέντευξη. Δηλώνει ότι πάντα απέρριπτε την ιδέα μιας πισίνας με χλώριο και υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι πισίνες θαλασσινού νερού περιέχουν το συγκεκριμένο προϊόν. Το κατάλυμα διέθετε ήδη ένα καθαρό ρυάκι στην ιδιοκτησία του, όμως βρισκόταν μακριά και η πισίνα δημιουργήθηκε από την επιθυμία να υπάρχει ένας χώρος κολύμβησης χωρίς να χαθεί η φυσική αίσθηση του τοπίου.

Η βασική αρχή είναι να αφήνεται η φύση να αναλαμβάνει τη συντήρηση. Σύμφωνα με την περιγραφή του δημιουργού, το νερό που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση μιμείται ένα ρυάκι, το χαλίκι συγκρατεί τα σωματίδια και οι ρίζες των φυτών απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά που διαφορετικά θα τροφοδοτούσαν την ανάπτυξη φυκιών.

Η διατήρηση των θρεπτικών συστατικών σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του συστήματος, καθώς η υπερβολική συγκέντρωσή τους θολώνει το νερό και ευνοεί την ανάπτυξη άλγης. Ο van Hoff συνοψίζει τη φιλοσοφία του λέγοντας ότι αρκεί να παρέχεις τα βασικά στοιχεία για τη ζωή και εκείνη φροντίζει τα υπόλοιπα.

Η εγκατάσταση βασίζεται σε δύο συστήματα επεξεργασίας που λειτουργούν παράλληλα

Το πρώτο αποτελείται από μια ακολουθία πέντε καταρρακτών, όπου το νερό ανυψώνεται μέσα από στρώματα χαλικιού και φιλτράρεται και οξυγονώνεται σε κάθε πτώση. Το δεύτερο είναι ένας τεχνητός υγρότοπος, ένα είδος ελεγχόμενου βάλτου, με πλωτές πλατφόρμες πάνω στις οποίες αναπτύσσονται φυτά με μακριές ρίζες που βυθίζονται στο νερό.

Και οι δύο διαδρομές απομακρύνουν σωματίδια και θρεπτικά συστατικά, διατηρώντας το νερό διαυγές με ελάχιστη παρέμβαση, σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο βίντεο.

Βέτιβερ και οι ρίζες που φιλτράρουν το νερό

Το βασικό φυτό του έργου είναι το βέτιβερ, ένα αγρωστώδες (είναι μια μεγάλη κατηγορία φυτών που περιλαμβάνει κυρίως χόρτα και είδη γρασιδιού, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, η βρώμη και το γκαζόν) με βαθύ ριζικό σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία λυμάτων. Ο van Hoff αναφέρει ότι το φυτό προσαρμόζεται εύκολα σε περιβάλλοντα φτωχά σε θρεπτικά συστατικά, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια καθαρή πισίνα, και γι’ αυτό ευδοκίμησε εκεί όπου πιο συνηθισμένα φυτά υγροτόπων, όπως ο πάπυρος και τα καλάμια, δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν. Οι ρίζες του βέτιβερ σχηματίζουν ένα πυκνό πλέγμα κάτω από τις πλωτές πλατφόρμες, το οποίο λειτουργεί ως ζωντανό φίλτρο για σωματίδια και θρεπτικά συστατικά. Οι ίδιες ρίζες προσφέρουν επίσης καταφύγιο στις γαρίδες και τα ψάρια του συστήματος.

Η πανίδα δεν υπάρχει μόνο για διακοσμητικούς λόγους. Μικρά ψάρια, γαρίδες και βάτραχοι κατοικούν στην πισίνα και συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Οι βάτραχοι, ειδικότερα, αντιμετωπίζονται ως βιοδείκτες, καθώς η παρουσία τους συνήθως υποδηλώνει καλή ποιότητα νερού, επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη ρύπανση. Πρόκειται για μια διάταξη όπου κάθε στοιχείο, από το φυτό έως το αμφίβιο, επιτελεί συγκεκριμένο ρόλο μέσα στον κύκλο καθαρισμού.

Το λεγόμενο «μανικιούρ από ψάρια»

Η πιο παράξενη λεπτομέρεια του συστήματος είναι ότι τα μικρά ψάρια τσιμπούν το δέρμα όποιου παραμένει ακίνητος μέσα στο νερό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο των λουτρών με ψάρια που είναι δημοφιλή στη Νοτιοανατολική Ασία. Ο Van Hoff αστειεύεται λέγοντας ότι ο επισκέπτης απολαμβάνει δωρεάν «μανικιούρ από ψάρια» απλώς μένοντας ακίνητος για λίγη ώρα στην πισίνα. Η σύγκριση γίνεται με τις επί πληρωμή δεξαμενές όπου οι άνθρωποι βυθίζουν τα πόδια τους ώστε τα μικρά ψάρια να καθαρίσουν το δέρμα.

Για όσους δεν αισθάνονται άνετα με την ιδέα να μοιράζονται το νερό με κοπάδια ψαριών, υπάρχει και μια πρακτική εξήγηση. Σύμφωνα με τον δημιουργό, τα περισσότερα ψάρια αποσύρονται στον υγρότοπο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυκλοφορούν περισσότερο τη νύχτα, όταν δεν υπάρχουν κολυμβητές. Τη νύχτα, μάλιστα, με τα φώτα αναμμένα, η πισίνα θυμίζει ένα τεράστιο ενυδρείο, όπως περιγράφει η παρουσιάστρια. Την ημέρα λειτουργεί όπως μια συμβατική πισίνα, με τη διαφορά ότι δεν αφήνει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του χλωρίου στο σώμα.

Η αμφιλεγόμενη έμπνευση του Viktor Schauberger

Ένα μεγάλο μέρος των ιδεών του van Hoff προέρχεται από ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Αναφέρεται στον Viktor Schauberger, Αυστριακό φυσιοδίφη που έζησε από το 1885 έως το 1958 και μελέτησε την κίνηση του νερού. Ο Schauberger υποστήριζε ότι τα δοχεία νερού δεν θα πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες, επειδή το νερό κινείται με καμπύλες τροχιές και οι απότομες γωνίες συσσωρεύουν ιζήματα και βακτήρια.

Για τον λόγο αυτό, η πισίνα σχεδιάστηκε με στρογγυλεμένες άκρες, αποφεύγοντας τα σημεία όπου θα μπορούσαν να συσσωρευτούν ακαθαρσίες. Απαιτείται, ωστόσο, μια επιφύλαξη. Παρότι η πρακτική σύσταση για στρογγυλεμένες γωνίες έχει λογική στη σχεδίαση δεξαμενών και ταμιευτήρων, ορισμένες θεωρίες του Schauberger σχετικά με την «αναζωογόνηση» και την «έκρηξη προς τα μέσα» του νερού χαρακτηρίζονται ως ψευδοεπιστήμη και δεν διαθέτουν καθιερωμένη επιστημονική τεκμηρίωση.

Αντίστοιχα, οι αναφορές που εμφανίζονται στο βίντεο περί νερού που «αναζωογονεί τα κύτταρα» ή είναι τόσο καθαρό ώστε να πίνεται, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αποδεδειγμένα γεγονότα, αλλά ως προσωπικές εντυπώσεις των συμμετεχόντων.

Το ευαίσθητο ζήτημα του αντηλιακού

Η λειτουργία ενός τέτοιου οικοσυστήματος έχει και τις απαιτήσεις της, μία από τις οποίες αφορά τους επισκέπτες. Ο van Hoff αναγνωρίζει ότι το αντηλιακό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή μέσα στην πισίνα και δηλώνει ότι προτιμά να συμβουλεύει τους επισκέπτες να αποφεύγουν τη χρήση του πριν από το κολύμπι. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει μικρές διαταραχές, καθώς ορισμένοι επισκέπτες θα χρησιμοποιούν αντηλιακά ή άλλες ουσίες στο δέρμα τους.

Η λογική είναι ότι η φύση μπορεί να απορροφήσει μικρές επιβαρύνσεις και ότι το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο όταν αυτές ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτή η ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης χρήσης και διατήρησης του οικοσυστήματος είναι που καθιστά το έργο πιο απαιτητικό από μια συνηθισμένη πισίνα. Δεν πρόκειται για μια αδρανή δεξαμενή, αλλά για ένα ζωντανό οικοσύστημα που αντιδρά σε ό,τι εισέρχεται στο νερό.

Ο ίδιος ο δημιουργός παραδέχεται ότι η αναζήτηση των κατάλληλων φυτών ήταν μια διαδικασία δοκιμών και σφαλμάτων που διήρκεσε αρκετό χρόνο και ότι το βέτιβερ αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.Η φυσική πισίνα του Bali Eco Lodge αποτελεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο σχεδιασμός και η οικολογία μπορούν να συνδυαστούν ώστε να καταστήσουν περιττή τη χρήση χλωρίου.

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