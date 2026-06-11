Λήξη συναγερμού στο Πεντάγωνο: Ασφαλής η ποιότητα του αέρα μετά τους ελέγχους

Έληξε ο συναγερμός στο Πεντάγωνο μετά από έρευνα για πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι μετρήσεις της ποιότητας του αέρα είναι φυσιολογικές.

Τέλος έλαβε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο Πεντάγωνο, όταν συστήματα ασφαλείας εντόπισαν πιθανό πρόβλημα σχετικό με την ποιότητα του αέρα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και την προσωρινή εκκένωση τμημάτων του κτιρίου.

Μετά από εκτεταμένους ελέγχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι οι μετρήσεις δεν κατέδειξαν κίνδυνο για το προσωπικό ή τις εγκαταστάσεις και οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί ήρθησαν.

Νωρίτερα, τμήματα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας είχαν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης, ενώ συγκεκριμένοι όροφοι και διάδρομοι αποκλείστηκαν προληπτικά. Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση εισήλθαν στους χώρους φορώντας ειδικές προστατευτικές στολές και αντιασφυξιογόνες μάσκες, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, εξήγησε ότι τα προηγμένα συστήματα παρακολούθησης του συγκροτήματος ανίχνευσαν ένδειξη που αφορούσε την ποιότητα του αέρα, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

«Τα συστήματα ασφαλείας εντόπισαν ζήτημα που αφορούσε την ποιότητα του αέρα και κρίθηκε απαραίτητη η λήψη μέτρων μέχρι να αξιολογηθεί πλήρως η σοβαρότητα της κατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι μετρήσεις βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων και δεν διαπιστώθηκε παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του Πενταγώνου επανήλθε σταδιακά στην κανονικότητα.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στις εγκαταστάσεις του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας μεταξύ των εργαζομένων.

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