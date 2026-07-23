Σάλος με πασίγνωστο εστιατόριο με αστέρια Michelin: Μαγείρευε επιδόρπιο με... μυρμήγκια!

Οι αρχές εκτιμούν ότι κατά την επίμαχη περίοδο χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια, κυρίως ως επικάλυψη σε παγωτό.

Ένα εστιατόριο βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας, καθώς χρησιμοποίησε ένα συστατικό που δεν είχε εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση στη χώρα. Το προϊόν σερβιριζόταν σε επιδόρπια και άλλα πιάτα για περίπου τέσσερα χρόνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Κορέα και αφορούσε τη χρήση μυρμηγκιών που είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη.

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