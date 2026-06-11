Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε» - Απειλεί με κατάληψη πετρελαϊκών εγκαταστάσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης.

Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής απέναντι στην Τεχεράνη προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελέγχου στρατηγικών ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό εξαγωγικό κέντρο της χώρας.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης έχει ήδη αποδυναμωθεί, κάνοντας λόγο για σοβαρά πλήγματα σε αεροπορικές, ναυτικές και αμυντικές υποδομές. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν στο μέλλον να αποκτήσουν τον έλεγχο κρίσιμων πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, συγκρίνοντας το σχέδιο αυτό με την πολιτική που, όπως υποστήριξε, εφαρμόστηκε στη Βενεζουέλα.

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες κατά της Τεχεράνης.

«Πρόκειται να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει λόγους να απαντήσει στις τελευταίες εξελίξεις που καταγράφονται στην περιοχή.

Παρά τις απειλές για νέα πλήγματα, ο Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο και το ζήτημα μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν. Όπως είπε, η αμερικανική πρόταση παραμένει στο τραπέζι και αποσκοπεί στο να εμποδίσει οριστικά την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές είχαν πλησιάσει σε ένα σημείο συνεννόησης, χωρίς όμως να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιπροσωπείες των δύο χωρών διατήρησαν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας ακόμη και μετά την πρόσφατη στρατιωτική ένταση.

Σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης επιχειρεί να διαδραματίσει και το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες παραμένουν δύσκολες, καθώς η ένταση στο πεδίο απειλεί να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν εξέφρασε ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ επανέλαβε ότι η διπλωματία και ο διάλογος αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση των διαφορών στην περιοχή.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνουν περαιτέρω την αβεβαιότητα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, σε μια περίοδο όπου οι στρατιωτικές κινήσεις και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες εξελίσσονται παράλληλα, με το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτό.

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