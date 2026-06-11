Ψαράδες έριξαν δίχτυα μία φορά και έπιασαν 14.096 κέφαλους στη Βραζιλία

Η περιοχή έκλεισε τη σεζόν του 2026 με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, σε μία από τις πιο δυνατές χρονιές των τελευταίων ετών.

Μια σκηνή που δύσκολα βλέπει κανείς συχνά καταγράφηκε στην παραλία Quatro Ilhas, στην Μπομπίνιας της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη Βραζιλία. Ψαράδες έριξαν τα δίχτυα τους και κατάφεραν να πιάσουν 14.096 κέφαλους σε μία μόνο ψαριά, προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους, επισκέπτες και όσους παρακολουθούν την παραδοσιακή αλιεία της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, την τελευταία ημέρα που επιτρεπόταν η συγκεκριμένη μορφή παράκτιας αλιείας για τον κέφαλο. Με αυτή την εντυπωσιακή ψαριά, οι 17 αλιευτικές ομάδες της Μπομπίνιας έκλεισαν τη σεζόν με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, αριθμός που θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς των τελευταίων ετών.

Η ψαριά που έγινε θέαμα στην παραλία

Η αλιεία του κέφαλου έχει τεράστια σημασία για τις παραθαλάσσιες κοινότητες της Σάντα Καταρίνα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτιστικά. Κάθε χρόνο, οι κάτοικοι περιμένουν την άφιξη των κοπαδιών, ενώ οι παραλίες μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης για ντόπιους και τουρίστες που θέλουν να δουν από κοντά την παραδοσιακή διαδικασία.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Οι ψαράδες εντοπίζουν τα κοπάδια κοντά στην ακτή, τα περικυκλώνουν με δίχτυα και στη συνέχεια δεκάδες άνθρωποι τραβούν το δίχτυ με τα χέρια από την άμμο. Στην περίπτωση της Quatro Ilhas, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς η ποσότητα των ψαριών που βγήκε στην παραλία έκανε τις εικόνες να κυκλοφορήσουν γρήγορα στα social media.

Η φετινή σεζόν ήταν ήδη δυνατή για την περιοχή. Πριν από αυτή τη μεγάλη ψαριά, είχαν προηγηθεί ακόμη τέσσερις σημαντικές αλιεύσεις, που είχαν δώσει περίπου 44.000 κέφαλους στους τοπικούς ψαράδες. Η τελευταία επιχείρηση, όμως, ήταν εκείνη που έβαλε την πιο θεαματική υπογραφή στο φινάλε.

Η περίοδος αλιείας έκλεισε, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας της Βραζιλίας είχε ήδη καλυφθεί το 90% της συλλογικής ποσόστωσης για το 2026. Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπάρχει για να προστατεύεται το είδος και να διατηρείται η ισορροπία των αποθεμάτων, ώστε η παράδοση να μπορεί να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

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