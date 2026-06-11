Συναγερμός στο Πεντάγωνο: Εκκενώνονται χώροι μετά από εντοπισμό ύποπτης ουσίας!

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πεντάγωνο μετά τον εντοπισμό προβλήματος στην ποιότητα του αέρα. Αποκλείστηκαν χώροι και κινητοποιήθηκαν ειδικές ομάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών.

Συναγερμός σήμανε στις εγκαταστάσεις του Πενταγώνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας έπειτα από ένδειξη προβλήματος που σχετίζεται με την ποιότητα του αέρα στο κτίριο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τμήματα του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Άμυνας τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ σε ορισμένες περιοχές πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις προσωπικού μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του περιστατικού.

Οι εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στην κομητεία Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον, τέθηκαν άμεσα υπό αυξημένη επιτήρηση. Πολλαπλοί χώροι αποκλείστηκαν, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν ελέγχους για να εξακριβώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε ότι τα συστήματα παρακολούθησης του κτιρίου εντόπισαν ανωμαλία στην ποιότητα του αέρα, γεγονός που οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Άρλινγκτον επιβεβαίωσε την κινητοποίηση εξειδικευμένης ομάδας αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας προσωπικού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση του συμβάντος και αν συντρέχει λόγος περαιτέρω μέτρων ασφαλείας.

Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, με την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους του Πενταγώνου να παραμένει περιορισμένη μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των ειδικών συνεργείων.

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