Η Αυστρία «έσβησε» το σπίτι του Χίτλερ – Οι πρώτες εικόνες μετά τη μεταμόρφωσή του (vid)

Η Αυστρία ολοκλήρωσε τη μετατροπή του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ σε αστυνομικό τμήμα, δημοσιοποιώντας τις πρώτες εικόνες από το ανακαινισμένο κτίριο.

Η αυστριακή κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το κτίριο όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του σε αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για την κατάληξη μιας διαδικασίας που διήρκεσε αρκετά χρόνια και είχε ως βασικό στόχο να αποτραπεί η μετατροπή του ιστορικού κτιρίου σε τόπο προσκυνήματος για νεοναζιστικές οργανώσεις και υποστηρικτές της ναζιστικής ιδεολογίας.

Από το σχέδιο του 2019 στην ολοκλήρωση του έργου

Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Μπράουναου αμ Ιν, όπου ο Χίτλερ γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1889. Αν και η απόφαση της αυστριακής κυβέρνησης να στεγαστεί εκεί αστυνομικό τμήμα είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2019, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν φέτος και το κτίριο παραδόθηκε επισήμως στις αστυνομικές αρχές.

Το ιστορικό πανδοχείο του 17ου αιώνα ανακαινίστηκε πλήρως, αποκτώντας σύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο τοποθετήθηκαν και συστήματα επιτήρησης, ώστε να αποτρέπονται συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να εξυμνούν το ναζιστικό καθεστώς.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι αυστριακές αρχές επιδίωξαν να αποσυνδέσουν το κτίριο από το ναζιστικό παρελθόν. Για δεκαετίες παρέμεινε στην κατοχή της πρώην ιδιοκτήτριάς του και χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς για κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Από το 2011 έμεινε κενό, ενώ το 2016 το αυστριακό κράτος προχώρησε στην απαλλοτρίωσή του, ανοίγοντας τη συζήτηση για την οριστική αξιοποίησή του.

Το μήνυμα απέναντι στον νεοναζισμό

Μπροστά από το κτίριο παραμένει μόνο ένα λιτό μνημείο με το μήνυμα:

«Για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ποτέ ξανά φασισμός. Εκατομμύρια νεκροί το υπενθυμίζουν».

Η ολοκλήρωση της μετατροπής του κτιρίου θεωρείται μια ακόμη συμβολική κίνηση της Αυστρίας απέναντι στο ναζιστικό παρελθόν, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να αφαιρέσουν κάθε πιθανότητα το σημείο να λειτουργήσει ως χώρος αναφοράς ή συγκέντρωσης ακραίων εξτρεμιστικών ομάδων.

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