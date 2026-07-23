Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

Ερευνητές στις ΗΠΑ πραγματοποίησαν πείραμα στον Ατλαντικό, χρησιμοποιώντας υδροξείδιο του νατρίου για την εξουδετέρωση της οξύτητας και την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα.

Το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε ένα καινοτόμο πείραμα που θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δοκιμή, που τέθηκε σε εφαρμογή στα νερά του Κόλπου του Μέιν, προσπάθησε να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του υδροξειδίου του νατρίου, γνωστού και ως καυστική σόδα, ως εργαλείου για τη διάλυση των αυξανόμενων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα που απειλούν να οξινίσουν τους ωκεανούς.

Ασπίδα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Οι ωκεανοί είναι υπεύθυνοι για την απορρόφηση έως και του ενός τετάρτου των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, λειτουργώντας ως απαραίτητη ασπίδα για τη μείωση της επίδρασης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ωστόσο, αυτό το φυσικό φαινόμενο έχει ένα τίμημα: καθώς ο ωκεανός απορροφά CO2, αυξάνονται τα επίπεδα οξύτητάς του, επηρεάζοντας την ικανότητα οργανισμών όπως τα στρείδια, οι αχιβάδες, τα κοράλλια και το πλαγκτόν να κατασκευάζουν τα οστρακινά τους κελύφη από ανθρακικό ασβέστιο.

Ακριβώς οργανισμοί όπως το πλαγκτόν αποτελούν τη βάση της συντριπτικής πλειονότητας των θαλάσσιων τροφικών αλυσίδων, η κατάρρευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Για τη σωτηρία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Το πείραμα, το οποίο είχε αποδειχθεί θεωρητικά αλλά ποτέ πριν σε ανοιχτά νερά, περιελάμβανε την απελευθέρωση περισσότερων από 60 χιλιάδων λίτρων υδροξειδίου του νατρίου μαζί με μια λαμπερή ροζ χρωστική ουσία για την παρακολούθηση της πορείας του πειράματος.

Πριν από την εφαρμογή του, οι ερευνητές είχαν λάβει την έγκριση των αρχών και του τοπικού πληθυσμού, ενώ έλαβαν εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή περιβαλλοντικών καταστροφών στα θηλαστικά της περιοχής.

Όλα αυτά με έναν στόχο: να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του υδροξειδίου του νατρίου στην απορρόφηση του θαλάσσιου CO2 ακολουθώντας μια βασική αρχή. Το υδροξείδιο του νατρίου, όταν συνδυάζεται με το CO2 των ωκεανών, δημιουργεί ιόντα διανθρακικών, την πιο σταθερή μορφή άνθρακα στον ωκεανό, αυξάνοντας κατά συνέπεια την αλκαλικότητά του.

Ένα χρόνο μετά τη διεξαγωγή του, τα δεδομένα έδειξαν αύξηση της αλκαλικότητας του νερού στην περιοχή, ως σημάδι της επιτυχούς αντίδρασης μεταξύ της καυστικής σόδας και του CO2.

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